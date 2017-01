Obup in jeza na Hrvaškem: Nismo kavboji, postali smo indijanci

Džomba: Izgubili brez sproženega strela

29. januar 2017 ob 12:44,

zadnji poseg: 29. januar 2017 ob 12:47

Zagreb - MMC RTV SLO

Medtem ko Slovenija slavi bron, je hrvaška javnost šokirana nad prednostjo, ki so jo zapravili rokometaši. Ostri so bili tudi mediji, ki so med drugim zapisali, da so "postali narod poražencev".

Hrvaška rokometna reprezentanca je ena najuspešnejših. Na velikih tekmovanjih so kavboji osvojili že 13 medalj, postali so tudi svetovni in olimpijski prvaki. Na svetovnih prvenstvih imajo pet medalj, zadnjo so osvojili pred štirimi leti v Barceloni, ko so v boju za bron premagali prav Slovenijo. Po 40. minutah tekme za tretje mesto so bili v Parizu na dobri poti k ubranitvi odličja, ko so vodili za osem, toda Slovenci so se prebudili in v velikem slogu preobrnili rezultat.



V studiu sta bila na hrvaški televiziji RTL strokovna komentatorja, nekdaj odlična krilna igralca, Mirza Džomba in Goran Šprem povsem v šoku. "Ne vem, kaj bi lahko rekel. Sem v popolnem šoku. V zadnjih 15 minutah so Slovenci naredili 12:4. Ni to tekma v skupini, ki ne šteje nič. Dobesedno sem v šoku. To je res veliko razočaranje. V moji karieri smo izgubili polfinale in tekmo za tretje mesto, vendar izgubiti tako tekmo, ki je že praktično dobljena … Po tisti petkovi smoli v polfinalu … Mislim, da smo imeli v zadnjih desetih minutah tri resne strele. Že med polčasu smo si rekli, da je konec in da tega ne moremo izgubiti. Nimam besed," je povedal Šprem.

"Izgubili brez sproženega strela"

Njegov nekdanji soigralec Džomba je dodal: "Neverjetno. Vrnilo se nam je, kar smo dobili na Poljskem. Izgubili smo brez sproženega naboja. Nihče ničesar ne razume, ne mi, ne igralci, ne selektor, ne javnost. Ne, da smo padli v črno luknjo, dobesedno smo ugasnili. Osem razlike, kdo lahko to zapravi? Oni so samo igrali, mi pa smo jim vse dali. Prvi polčas smo igrali dobro, bili smo samozavestni in tako smo tudi igrali. Česa takega še nisem videl."

Preobrat je povsem šokiral hrvaško javnost, ki je ostre besede namenila predvsem selektorju Željku Babiću, za katerega so enotni, da mora zapustiti klop, oditi pa mora tudi koordinator reprezentance in eden najboljših rokometašev vseh časov Ivano Balić. Sportske novosti so zapisale: "Neviden poraz! Zakockali osem golov prednosti in poklonili Slovencem bron. Šok na klopi, igralci v solzah …" Na 24sata so novico pospremili z naslovom: "Šok v Parizu: Kavboji imeli bron v žepu, a so izginili".

"V vseh ekipnih športih le razočaranja"

Na Indexu so celo zapisali, da je poraz "propad hrvaškega športa". V enem prispevku so zbrali tudi številne komentarje bralcev, ki so v večini povsem izgubili potrpljenje in za poraz okrivili Babića: "Babiću bi morali prepovedati vstop na Hrvaško, ne vzame minute odmora in drži v igri Duvnjaka, ki ne more več hoditi" in "Babić nima pojma, Izgubil je dobljeno tekmo, ne glede na to, kako utrujen si, take tekme ne smeš izgubiti".

"Postali smo narod poražencev v vseh kolektivnih športih. Nogomet, košarka, rokomet, vaterpolo … Vse sama razočaranja in debakli," je med drugim pisalo. Nekateri so se spraševali, zakaj njihovo reprezentanco ne vodi slovenski selektor Veseli Vujović, nekdanji trener Zagreba: "Če bi bili bolj pametni in ne bi šteli krvnih celic, bi vzeli Vujovića in bi bili v finalu." "Šli smo po zlato, nato srebro, nazadnje po bron, dobili pa nič. Te tekme ni zmagala Slovenija, ampak jo je izgubila Hrvaška. Nismo kavboji, postali smo indijanci," so bile ene izmed kritik.

T. J.