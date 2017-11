Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Prvi strelec tekme je bil s 26 točkami hrvaški reprezentant Bojan Bogdanović. Foto: Reuters Dodaj v

Obupno, od prve do zadnje minute

Dragić na drugi tekmi zapored pod desetimi točkami

20. november 2017 ob 07:52

Miami - MMC RTV SLO

Krepko zaušnico so prejeli košarkarji Miamija pred svojimi navijači. Indiana jih je nadigrala kar za 25 točk in jim povzročila najhujši poraz v sezoni.

V povprečje se je stopil tudi Goran Dragić, ki je na drugi tekmi zapored pri enomestnem številu točk. Vseh osem je dosegel v prvem polčasu. V 27 minutah na parketu je iz igre metal 3/8 ter dodal še 5 skokov in 4 podaje ob 4 izgubljenih žogah. Miami se je še držal v prvem polčasu. Na odmor je odšel s tremi točkami zaostanka, potem pa padel v luknjo, iz katere se ni več izvlekel. Indiana je tretjo četrtino dobila s 32:13 in suvereno odkorakala do najvišje zmage v sezoni - 120:95.

Trener Miamija Erik Spoelstra za zdaj še nima odgovorov, kjer škripa v igri njegovih varovancev. "Ne glede na način moramo tej stvari priti do konca. Moram si ogledati tekmo še enkrat in najti rešitve. Zdaj nimam odgovora, zakaj smo prejeli 120 točk in zakaj igramo košarko brez navdiha. Našli bomo rešitev, našli bomo način, kako spet igrati Miamijevo košarko," je odločen Spoelstra.

Slabe igre se zavedajo tudi igralci. "Obupna tekma, od prve do zadnje minute," je povedal Goran Dragić. "Sramotna predstava," je dodal Wayne Ellington, ki je bil z 21 točkami prvi strelec Miamija. Pri Indiani, ki je slavila v Miamiju po več kot treh letih, je bil s 26 točkami najučinkovitejši Bojan Bogdanović, točko manj je dodal Myles Turner. Prva peterka Pacersov je nadigrala začetno postavo Miamija kar z 90:44.

Naslednjo tekmo bo Miami igral v noči na sredo, ko na Florido prihaja najuspešnejša ekipa Lige NBA Boston.

Trojni dvojček Balla

Novinec, ob katerem se dviguje največ prahu, Lonzo Ball, je dosegel drugi trojni dvojček v karieri (11 točk, 16 skokov, 11 podaj) in popeljal Los Angeles Lakerse do zmage nad Denverjem s 127:109. S tem je postal šele šesti košarkar v zgodovini Lige NBA, ki sta mu uspela vsaj dva trojna dvojčka v prvih 20 tekmah kariere.

MIAMI - INDIANA 95:120

Richardon in Whiteside po 15, Dragić 8 (met: 3/8), 5 skokov in 4 podaje v 24 minutah; Bogdanović 26, Turner 25.

TORONTO - WASHINGTON 100:91

DeRozan 33, Miles 12; Beal 27, Porter 15.

BROOKLYN - GOLDEN STATE 111:118

Crabbe 25, Dinwiddie 21; Curry 39, 11 skokov, 7 podaj, Thompson 23.

MINNESOTA - DETROIT 97:100

Butler 26 in 10 skokov, Wiggins 24; Drummond 20, 16 skokov, Bradley 18.

PHOENIX - CHICAGO 113:105

Warren 27, Booker 15; Markkanen 26.

LA LAKERS - DENVER 127:109

Randle 24, Lopez 21, Ball 11, 16 skokov, 11 podaj; Harris 20, Chandler 17.

Tekme 20. novembra:

CHARLOTTE - MINNESOTA

DETROIT - CLEVELAND

ORLANDO - INDIANA

PHILADELPHIA - UTAH

NEW YORK - LA CLIPPERS

MEMPHIS - PORTLAND

MILWAUKEE - WASHINGTON

NEW ORLEANS - OKLAHOMA CITY

DALLAS - BOSTON

SAN ANTONIO - ATLANTA

SACRAMENTO - DENVER

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 17 15 2 88,2 DETROIT PISTONS 16 11 5 68,8 TORONTO RAPTORS 16 11 5 68,8 CLEVELAND CAVALIERS 16 9 7 56,2 WASHINGTON WIZARDS 16 9 7 56,2 PHILADELPHIA 76ERS 15 8 7 53,3 MILWAUKEE BUCKS 15 8 7 53,3 NEW YORK KNICKS 15 8 7 53,3 -------------------------------------- INDIANA PACERS 17 9 8 52,9 ORLANDO MAGIC 16 8 8 50,0 MIAMI HEAT 16 7 9 43,8 CHARLOTTE HORNETS 15 6 9 40,0 BROOKLYN NETS 16 6 10 37,5 CHICAGO BULLS 14 3 11 21,4 ATLANTA HAWKS 16 3 13 18,8 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 17 13 4 76,5 GOLDEN STATE WARRIORS 17 13 4 76,5 MINNESOTA TIMBERWOLVES 16 10 6 62,5 SAN ANTONIO SPURS 16 10 6 62,5 PORTLAND TRAILBLAZERS 16 9 7 56,2 DENVER NUGGETS 16 9 7 56,3 NEW ORLEANS PELICANS 16 8 8 50,0 MEMPHIS GRIZZLIES 15 7 8 46,7 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 15 7 8 46,7 UTAH JAZZ 17 7 10 41,2 LOS ANGELES LAKERS 17 7 10 31,2 PHOENIX SUNS 18 7 11 38,9 LOS ANGELES CLIPPERS 15 5 10 33,3 SACRAMENTO KINGS 16 4 12 25,0 DALLAS MAVERICKS 17 3 14 17,6

R. K.