Od 9.50 v živo: Ženski veleslalom iz Söldna

Na štartu je pet Slovenk

28. oktober 2017 ob 09:16,

zadnji poseg: 28. oktober 2017 ob 09:19

Sölden - MMC RTV SLO

Alpske smučarke s tradicionalnim veleslalomom na ledeniku Rettenbach nad Söldnom odpirajo novo sezono svetovnega pokala. Na štartu prve vožnje, ki se bo začela ob 10.00, je pet Slovenk.

Kot prva se bo s številko 15 po zahtevni progi spustila Ana Drev. Tina Robnik ima številko 22, Meta Hrovat 27, Ana Bucik 46 in Desiree Ajlec 61. Drevova je zaradi bolečin v kolenu razmišljala, da bi uvodno tekmo izpustila, a se je naposled odločila, da bo vendarle nastopila.

"Načeloma se ne počutim slabo. Smučam dobro. Imam manjše težave ob malo težjih površinah. Ne bi rada tvegala vsega glede na to, da je söldenska tekma najtežja v svetovnem pokalu in da so preizkušnje potem lažje, tako da me za sezono sploh ne skrbi," je za TV Slovenija dejala Drevova.

Lansko zmago v Söldnu brani Švicarka Lara Gut, ki bo tokrat nastopila prvič po februarski poškodbi križnih vezi. Povratnica po poškodbi je tudi Američanka Lindsey Vonn.

Dogajanje iz Söldna spremljajte v spodnjih aplikaciji in v neposrednem prenosu na TVS 2 in na MMC-ju.

A. V.