Od danes naprej Petrol Olimpija Ljubljana

Okrepljeno vodstvo kluba

1. september 2017 ob 13:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarski državni in pokalni prvaki nosijo novo ime. Z današnjim dnem je generalni pokrovitelj KK Olimpija Ljubljana postala največja slovenska energetska družba Petrol d. d.

Zmaji bodo v prihodnjih sezonah na košarkarskih tekmah doma in v Evropi nosili ime Petrol Olimpija Ljubljana. Petrol d. d. s klubom sklepa triletno pokroviteljstvo in s tem postaja tudi del imena najuspešnejšega slovenskega košarkarskega kolektiva.

Klub se je po svojem pokrovitelju prvič poimenoval v letu 1975, ko je nosil ime Brest Olimpija, pozneje Iskra Olimpija in Smelt Olimpija. Od leta 1997 naprej je klub nosil ime Union Olimpija po generalnem pokrovitelju Pivovarni Union, ki v okviru skupine Heineken ostaja v družini velikih pokroviteljev kluba tudi v prihodnje.

Ob tem klub z današnjim dnem dobiva tudi okrepljeno vodstvo. Funkcijo direktorja kluba bo odslej opravljal Roman Lisac, ki ga je na včerajšnji seji soglasno imenoval upravni odbor kluba. Matevž Zupančič je bil imenovan na funkcijo svetovalca uprave.

Podrobnosti sodelovanja tako z novim generalnim pokroviteljem kot tudi z ostalimi starimi in novimi klubskimi pokrovitelji in partnerji ter osveženo klubsko strukturo bodo v klubu predstavili v mesecu septembru, ko se bo predstavila tudi članska ekipa s svojimi dejavnostmi in cilji.

M. L.