Od Papina do Neymarja: Kronologija rekordnih prestopov v zadnjih 25 letih

V 90 letih največ plačevali Italijani, potem Real Madrid

2. avgust 2017 ob 14:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odškodnine pri prestopih nogometašev naraščajo vrtoglavo. Neymarjev prestop iz Barcelone v PSG je za 110 odstotkov višji od prejšnjega rekorderja Paula Pogbaja.

Pred 25 leti je padla meja 10 milijonov evrov. Poglejmo kronologijo, kako so se rekordne odškodnine gibale do danes.

Največkrat so rekordi padali ob prestopih brazilskih igralcev. Neymar je po Ronaldu, Denilsonu in Kakaju četrti, za katerega so odšteli najvišji znesek. V 90 letih je bil primat v rokah italijanskih klubov, potem pa je štafetno palico prevzel Real Madrid.

Paris SG, ki je v rokah Katarcev, je prvi francoski klub s plačilom rekordne odškodnine.

1992:

Jean Pierre Papin (Francija) - 11 milijonov evrov - Marseille v Milan

1992:

Gianluca Vialli (Italija) - 13 milijonov evrov - Sampdoria v Juventus

1992:

Gianluigi Lentini (Italija) - 14,5 milijona evrov - Torino v Milan

1996:

Ronaldo (Brazilija) - 15 milijonov evrov - PSV v Barcelono

1996:

Alan Shearer (Anglija) - 17 milijonov evrov - Blackburn v Newcastle

1997:

Ronaldo (Brazilija) - 22 milijonov evrov - Barcelona v Inter

1998:

Denilson (Brazilija) - 24 milijonov evrov - Sao Paulo v Betis

1999:

Cristian Vieri (Italija) - 36 milijonov evrov - Lazio v Inter

2000:

Hernan Crespo (Argentina) - 40 milijonov evrov - Parma v Lazio

2000:

Luis Figo (Portugalska) - 42 milijonov evrov - Barcelona v Real Madrid

2001:

Zinedine Zidane (Francija) - 52 milijonov evrov - Juventus v Real Madrid

2009:

Kaka (Brazilija) - 66 milijonov evrov - Milan v Real Madrid

2009:

Cristiano Ronaldo (Portugalska) - 89 milijonov evrov - Manchester United v Real Madrid

2013:

Gareth Bale (Wales) - 95 milijonov evrov - Tottenham v Real Madrid

2016:

Paul Pogba (Francija) - 105 milijonov evrov - Juventus v Manchester United

2017:

Neymar (Brazilija) - 222 milijonov evrov - Barcelona v Paris SG

R. K.