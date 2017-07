Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Martina Ratej je bila zelo zadovoljna s svojim nastopom. Foto: EPA Z uvrstitvijo sem zelo zadovoljna, drugo mesto je odličen dosežen. Pričakovala pa sem večjo daljavo, toda tudi ostale tekmovalke niso zmogle več, med njimi so bile tudi tekmice, ki imajo izide krepko preko 63 m. Razen Špotakovi nobeni ni uspelo kaj posebnega. Bile smo brez energije v tej maroški vročini. Martina Ratej Barbora Špotakova je kopje vrgla najdlje. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Od Ratejeve boljša le svetovna rekorderka

Nemka ugnala afriško konkurenco

16. julij 2017 ob 22:48

Rabat - MMC RTV SLO/STA

Slovenska rekorderka Martina Ratej je na atletski diamantni ligi v Rabatu v metu kopja zasedla drugo mesto. Z 62,46 metra je edina slovenska predstavnica na tekmi zaostala le za svetovno rekorderko in dvakratno olimpijsko zmagovalko Barboro Špotakovo.

Tekma je tudi v luči priprav na svetovno prvenstvo čez tri tedne v Londonu minila brez izjemnih presežkov in tudi brez številnih zvezdnikov. Ratejeva je začela zelo neprepričljivo, s 55,41 m, takoj nato pa je že v drugi seriji vrgla 62,42 m in se prebila na drugo mesto takoj za Špotakovo.

Ta je daljavo dneva zmogla že v svojem prvem poskusu. Ratejeva je nato vrgla 61,47 m, v četrti in peti seriji ni imela veljavnega dosežka, končala pa je s 60,07 m.

Drugo mesto odličen dosežek

"Z uvrstitvijo sem zelo zadovoljna, drugo mesto je odličen dosežen. Pričakovala pa sem večjo daljavo, toda tudi ostale tekmovalke niso zmogle več, med njimi so bile tudi tekmice, ki imajo izide krepko preko 63 m. Razen Špotakovi nobeni ni uspelo kaj posebnega. Bile smo brez energije v tej maroški vročini," je dejala Ratejeva, ki je ugnala tudi tretjeuvrščeno evropsko prvakinjo Tatjano Kaladovič iz Belorusije (62,38 m).

Na SP-ju se bo borila za finale

Pred dobrim tednom dni je bila na diamantni seriji v Londonu s 64,85 m tretja, za Špotakovo (68,26 m) in aktualno olimpijsko zmagovalko Saro Kolak (67,83 m). Slednja je danes zmagala na evropskem prvenstvu do 23 let na Poljskem, kjer je vrgla 65,12 m. "Moji zadnji izidi niso slabi, priključila sem se najboljšim na svetu. Na svetovnem prvenstvu avgusta v Londonu se bom borila za finale, že tu sem prehitela nekaj dobrih tekmovalk in sem na dobri poti, da na SP dosežem zastavljen cilj. Pred Londonom bom konec prihodnjega tedna nastopila le še na državnem prvenstvu v Celju. Nato pa bodo 6. avgusta na SP-ju že kvalifikacije," je dodala Ratejeva.

Nemka ugnala afriško konkurenco

Na 3.000 m z zaprekami je veliko presenečenje pripravila evropska in nemška prvakinja Gesa Felicitas Krause, ki je z 9:18,87 minute ugnala vso favorizirano afriško konkurenco. V teku na 200 metrov se je olimpijski podprvak Kanadčan Andre De Grasse ponovno približal meji 20 sekund (20,03). Na pol krajši razdalji je slavila prva z lanskih OI Jamajčanka Elaine Thompson (10,87), med atleti pa se je pod deset sekund spustil le Britanec Chijindu Ujah (9,98). Na 800 m je vlogo prvega favorita potrdil srebrni z OI 2012 Nijel Amos iz Bocvane (1:43,91), v suvanju krogle pa je zmaga pripadla prvemu z lanskih olimpijskih bojev v Riu. Američan Ryan Crouser je pred SP-jem v Londonu potrdil formo z 22,47 m. V britanski prestolnici bo tretje zaporedno zlato na SP na 400 m ovire skušala osvojiti Zuzana Hejnova; Čehinja je bila najboljša v Rabatu s 54,22.

Diamantna liga, Rabat

Moški:

100 m: C. UJAH VB 9,98 200 m: A. DE GRASE KAN 20,03 800 m: N. AMOS BOC 1:43,91 1.500 m: B. AKACHAP MAR 3:35,03 3.000 m: A. IGUIDER MAR 7:37,82 3.000 m zapreke: S. EL BAKKALI MAR 8:05,21 Krogla: R. CROUSER ZDA 22,47 Višina: A. PROCENKO UKR 2,29 Palica: P. WOJCIECHOWSKI POL 5,85 Daljina: R. SAMAAI JAR 8,35

Ženske:

100 m: 1. E. THOMPSON JAM 10,87 400 m: 1. S. MILLER-UIBO BAH 49,80 400 m ovire: 1. Z. HEJNOVA ČEŠ 54,22 1.500 m: 1. A. CICHOCKA POL 4:01,93 3.000 m zapreke: 1. G. F. KRAUSE NEM 9:18,87 Troskok: 1. C. IBARGÜEN KOL 14,51 Kopje: 1. B. ŠPOTAKOVA ČEŠ 63,73 2. M. RATEJ SLO 62,46

M. L.