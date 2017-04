Od uvodne minute mariborski juriš na vrata Olimpije

Prenos ob 17.15 na TV SLO 2 in MMC-ju

12. april 2017 ob 10:58

Maribor - MMC RTV SLO

Redkokdaj so nogometni trenerji v napovedih tako odkriti, kot je bil tokrat Darko Milanič, ki je na povratni tekmi polfinala slovenskega pokala ukazal silovite napade od prve minute.

Resda morajo Mariborčani proti Olimpiji loviti zaostanek 1:2, a za napredovanje bi jim ob nedotaknjeni mreži zadostoval že en zadetek. "Pričakujem odlično igro svojega moštva in napadalno mentaliteto od prve minute naprej," je odločen Milanič, ki bo tekmo začel s tremi napadalci.

"Ni v moji navadi, vendar sem se tokrat odločil zamisel o strategiji prej povedati fantom in vsem ostalim. Skozi zadnje tekme, ko si ustvarjamo priložnosti, kažemo, da smo v dobri formi in želimo to potrditi tudi v derbiju,” je dejal Darko Milanič, ki ne more računati na kaznovanega Marka Šulerja ter poškodovanih Marwana Kabho in Denisa Šmeja. Vrača se Rodrigo Defendi.

Za Olimpijo je po spodletelem začetku spomladanskega dela povratna tekma v Ljudskem vrtu tekma sezone. Zmajem je krila dal preobrat prejšnji teden proti vijoličastim, vendar je zalet nekoliko splahnel po nedeljskem remiju v Celju, ko so spet prikazali bledo predstavo. "Občutki so mešani, ampak verjamem in upam, da bomo zmagali in da gremo naprej," je povedal strateg Olimpije Safet Hadžić, ki se zaveda, da bo Maribor udaril z vsemi topovi.

"Tudi Pariz proti Barceloni se je zaprl, pa se mu na koncu ni izšlo. Od prve minute moramo začeti napadalno in iskati ta zadetek," je povedal branilec Nemanja Mitrović.

Tekma se bo začela ob 17.15 z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju. Po zaključku tekme si boste lahko na naši facebook strani ogledali tudi novinarsko konferenco.

POKAL SLOVENIJE

POLFINALE, povratni tekmi



Sreda ob 17.15:

MARIBOR - OLIMPIJA (1:2)



Verjetni postavi:

Maribor: Obradović, Palčič, Rajčević, Defendi, Viler, Pihler, Vršič, Hotić, Tavares, Novaković, Zahović.

Olimpija: Vodišek, Klinar, Zarifović, Mitrović, Jurčević, Bajrić, Kapun, Wobay, Kirm, Eleke Benko.

Sodnik: Skomina



Krka - DOMŽALE 0:2 (0:2)

Žužek 30., Majer 54.

Finale bo 31. maja v Kopru.

Kdo bo napredoval v finale? Glasujte in komentirajte tudi na naši facebook strani.

R. K.