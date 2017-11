Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! V Tivoliju je bilo 0:3 za rusko ekipo in presenečenje bi bilo, če se ne bi v Novosibirsku končalo z istim izidom. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

ACH Volley obstal pred zadnjo oviro za Ligo prvakov

Na prvi tekmi Rusi zmagali z 0:3

12. november 2017 ob 12:06,

zadnji poseg: 12. november 2017 ob 13:06

Novosibirsk - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarji ACH Volleyja so v 3. krogu kvalifikacij za Ligo prvakov izgubili tudi povratno srečanje proti favoriziranemu Lokomotivu iz Novosibirska (3:0).

Ruska ekipa je po 29 minutah prvi niz dobila s 25:20. Drugi niz je bil bolj izenačen, ACH Volley je imel možnosti za presenečenje, saj je v odločilnih trenutkih zaostajal le za točko (21:20, 23:22, 24:23), a preobrata ni bilo. V tretjem nizu so gostitelji le še dokončali delo in še drugo tekmo proti Ljubljančanom dobili s 3:0, s tem pa so se tudi uvrstili v elitno tekmovanje.

Slovenski prvaki, ki so se nasprotniku na prvi tekmi v Tivoliju odlično upirali, a vseeno izgubili z 0:3, so tako prvič po desetih sezonah ostali brez Lige prvakov. Zdaj bodo evropske nastope nadaljevali v Pokalu CEV, v 1/16-finala se bodo pomerili z Novim Pazarjem.

Flajsa Kedačič zamenjal že v prvem nizu

Slovenci v prvih dveh nizih niso igrali slabo, a so imeli na trenutke težave pri sprejemu, tudi napad ni bil povsem tak, kot bi lahko bil. Korektor Matej Mihajlović je tekmo dobro začel, pa slabše nadaljeval, med blokerji je bil viden le Matic Videčnik, kapetana in sprejemalca Andreja Flajsa je trener Zoran Kedačič zamenjal z Matijo Pleškom že v prvem nizu.

Diviševi servisi premočni

Obe ekipi sta tekmo začeli neprepričljivo, obe sta imeli težave pri sprejemu. Ljubljanskemu je to povzročal ruski reprezentant Iljaš Kurkajev, gostujočemu pa Jan Brulec. Z blokom Kurkajeva so domači na prvi odmor odšli z izidom 8:6, razlika dveh točk je bila tudi ob drugem tehničnem odmoru. Po njem so si gostitelji priigrali štiri točke prednosti, toda Slovenci se niso dali. Z blokom Videčnika so se približali na 19:21, a servisi Lukaša Diviša so bili pretrd oreh, do konca niza so osvojili le še točko.

Ob zaključku niza sumljiva sodniška odločitev

Z neprepričljivo igro so začeli tudi drugi niz. Gostitelji so hitro prišli do zanesljivega vodstva, potem ko je Pleško dobil blok, so vodili s štirimi točkami prednosti, nekaj trenutkov pozneje pa tudi s petimi (12:7). Ljubljančani so nato začeli z lovom na tekmeca, se dvakrat povsem približali, drugič na 22:23. A Rusi so si priigrali prvo zaključno žogo in jo s sumljivo sodniško odločitvijo, Jan Pokeršnik naj bi se dotaknil mreže, tudi izkoristili.

Slab sprejem Ljubljančanov

Skupni zmagovalec dvoboja je bil znan, nadaljevanje je bilo v bistvu le še vprašanje prestiža. Videti je bilo, da je konec pravega tekmovalnega naboja uspaval ACH, ki je s katastrofalnim sprejemom (ta je bil pri Ljubljančanih v zadnjem nizu le 24 odstoten) takoj zaostal s 3:11. Glede na igro je bilo že takrat jasno, da se bo tekma končala po treh nizih.

KVALIFIKACIJE ZA LIGO PRVAKOV, 3.krog, povratna tekma



LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK - ACH VOLLEY

2:0 (20, 23, 18)

Lokomotiva Novosibirsk: Martinjuk, Diviš 12, Pavlov, Smoljar 5, Savin, Grozer 19, Eksi, Tkačev 1, Lukjanenko 2, Golubjev, Šerbakov, Rodičev 6, Volkov, Kurkajev 6.

ACH Volley: Flajs 1, Đirlić 3, Babkov, Kovačič, Purič 2, Pavlović, Satler, Pleško 3, Brulec 4, Mihajlović 13, Pokeršnik 4, Videčnik 4.

