Ruska naveza premočna za Zemljaka in Pokeršnika

5. avgust 2018 ob 15:51,

zadnji poseg: 5. avgust 2018 ob 22:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na turnirju svetovne serije v odbojki na mivki v Ljubljani sta zmagala Rusa Valerij Samodaj in Taras Miskiv, ki sta v finalu z 2:0 ugnala Nejca Zemljaka in Jana Pokeršnik.

Rusa sta na turnirju v Ljubljani z nagradnim skladom 10 tisoč evrov prvič nastopila skupaj, poraza pa nista poznala. V velikem finalu sta bila pred polnimi tribunami izjemno prepričljiva, delala sta zelo malo napak in blestela v napadu. Prvi niz sta dobila na 14, drugega na 17. Izkoristila sta tretjo zaključno žogo. Dvoboj je trajal 31 minut. Nejc Zemljak je prispeval 21 točk, a naredil sedem napak.

Zemljak in Pokeršnik, prva nosilca, sta v polfinalu, ko so oblaki le zakrili vroče sonce in se je malce lažje dihalo, ugnala švicarsko navezo Florian Breer/Yves Haussener z 2:0 (20, 15), razliko pa sta naredila predvsem z odličnimi servisi Zemljaka.

D. Pokeršnik in Boženk izpolnila cilj

Državna prvaka Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk sta turnir končala na 4. mestu. Cilj, uvrstitev v polfinale, sta izpolnila, tam pa izgubila s poznejšima končnima zmagovalcema iz Rusije.

V boju za 3. mesto sta bila Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk z 2:0 boljša Švicarja Breer in Haussener. V četrtfinalu sta D. Pokeršnik in Boženk pri več kot 30 stopinjah Celzija odigrala maratonsko tekmo (dolgo več kot eno uro) proti avstrijski dvojici Kunert-Eglseer. Avstrijca sta prvi niz dobila s 37:35, Slovenca pa naslednja z 21:17 in 15:12.

Lep uspeh za Ano in Jeleno

Med ženskami se je koroško-primorska naveza Ana Skarlovnik/Jelena Pešić prebila do polfinala in z 2:0 klonila pred švicarskim parom Böbner/Verge-Depre. Slovenki, ki sta nastopili s povabilom organizatorjev, sta v boju za 3. mesto premagali poljsko dvojico in osvojili 3. mesto. V velikem finalu sta Švicarki Esmee Böbner in Zoe Verge Depre z 2:0 premagali ukrajinski sestri Ino in Irino Mahno in prvič slavili zmago na turnirju svetovne serije.

Finale (M):

SAMODAJ/MIŠKIV (RUS/16) - ZEMLJAK/J. POKERŠNIK (SLO/1)

2:0 (14, 17)

Za 3. mesto:

BREER/HAUSSENER (ŠVI/7) - D. POKERŠNIK/BOŽENK (SLO/13)

2:1 (-17, 12, 10)

Polfinale (M):

ZEMLJAK/J. POKERŠNIK (SLO/1) - BREER/HAUSSENER (ŠVI/7)

2:0 (20, 15)

SAMODAJ/MIŠKIV (RUS/16) - D. POKERŠNIK/BOŽENK (SLO/13)

2:0 (20, 19)

Finale (Ž):

BÖBNER/VERGE-DEPRE (ŠVI/5) - In. MAHNO/Ir. MAHNO (UKR/7)

2:0 (16, 17)

Za 3. mesto:

PEŠIĆ/SKARLOVNIK (SLO/16) - In. MAHNO/Ir. MAHNO (UKR/7)

2:0 (13, 19)

Polfinale (Ž):

BÖBNER/VERGE-DEPRE (ŠVI/5) -

PEŠIĆ/SKARLOVNIK (SLO/16)

2:0 (17, 20)

In. MAHNO/Ir. MAHNO (UKR/7) - CEYNOWA/KLODA (POL/9)

2:0 (25, 14)

