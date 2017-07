Odbojka na mivki v živo: Moški finale iz Ljubljane

Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar med dekleti četrti

22. julij 2017 ob 21:59,

zadnji poseg: 22. julij 2017 ob 22:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na turnirju evropske serije CEV Masters in CEV Satellite v Ljubljani je od 22.00 na sporedu vrhunec - moški finale odbojkarjev na mivki. Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

V finalu se merita para Anders Berntsen Mol/Christian Sandlie Sorum iz Norveške in Maksim Sivolap ter Igor Veličko iz Rusije. Slovenska dvojica Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik je v polfinalu izgubila proti ruskima nasprotnikoma, v tekmi za tretje mesto tudi proti Turkoma Safa Urlu/Murat Giginoglu.

Med dekleti sta v finalu slavili Nemki Kim Behrens in Anni Schumacher, ki sta z 2:1 v nizih (16:21, 21:17, 15:10) premagali Romunki Adriano-Mario Matei in Beato Vaida. Slovenki Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar sta navdušili in se prebili vse do polfinala, kjer sta bili močnejši Mateijeva in Vaidova z 2:1 v nizih (22:24, 21:14, 15:6), nato pa sta v tekmi za tretje mesto klonili še proti Ukrajinkama Ini in Irini Mahno prav tako z 2:1 (21:13, 18:21, 15:6).

Ž. K.