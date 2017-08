Odbojkarice morale priznati premoč Bolgarkam

V sredo ob 17.00 proti Grčiji

22. avgust 2017 ob 17:32

Rotterdam - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Rotterdamu z 1:3 v nizih izgubila uvodno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Bolgariji.

Nizi so se končali z 18:25, 19:25, 25:20 in 22:25. Slovenke so v prvih dveh nizih korak z nasprotnicami držale le na začetku (5:5 in 12:12), nato pa so Bolgarke unovčile premoč.

Tudi uvod v tretji niz je po vodstvu s 3:0 napovedoval gladko zmago Bolgarije, s čimer so se Slovenke na začetni udarec Eve Mori ter obrambah Maje Pahor in protinapadih Ize Mlakar prebile v ospredje. Bolgarski strateg Ivan Dimitrov se je hitro odločil za prekinitev. Na servis Ščuke in ob napakah tekmic je sledila nova serija točk za prednost Slovenije z 8:4.

Borbene Slovenke so odlično igrale tudi v obrambi, ko pa se je odprlo še navezi Mori-Tina Grudina, je prednost prvič narasla na pet točk – 11:6. Tekmice so se v nadaljevanju približale na 17:14, po dobrih servisih Dimitrove pa že na 17:16. Za novo prednost sta poskrbeli Sara Planinšec in Mlakarjeva. Ključne točke za zmago s 25:20 so prispevale Morijeva z "varanjem", Anita Sobočan z asom in Grudina z napadom.

V četrtem nizu je bil izid izenačen še pri 17:17, a so nato Bolgarke spet prevladale. Pri Slovenkah je bila s 17 točkami najučinkovitejša Iza Mlakar. Po 12 sta jih dodali Lana Ščuka in Anita Sobočan.

Slovenke bodo v sredo ob 17.00 igrale z Grčijo. Na svetovno prvenstvo, ki bo naslednje leto na Japonskem, se uvrstita le prvouvrščeni ekipi iz skupine G.

Chiappi: Dekleta so preveč spoštovala nasprotnice

"Žal nam je, da tekme nismo začeli boljše. Dekleta so prva dva niza igrala v krču, imel sem občutek, da preveč spoštujejo nasprotnice. V nadaljevanju smo se vrnili v igro, začeli igrati precej bolje in predvsem bolj agresivno. Sicer je Dimitrov menjal, a so v njegovi vrsti tako enakovredne igralke, da to ničesar ne spremeni. Žal mi je, da smo spet nekoliko slabše odigrali končnico četrtega niza. Na naslednjih tekmah moramo že na začetku prikazati igro, kakršno smo igrali na koncu. S slabšo igro namreč ne moremo biti konkurenčni takim ekipam. Tako bo to na naslednjih tekmah najpomembnejše," je po porazu ocenil slovenski selektor Alessandro Chiappi.

ODBOJKA (Ž)



KVALIFIKACIJE ZA SVETOVNO PRVENSTVO

ROTTERDAM, 3. krog, skupina G



SLOVENIJA - BOLGARIJA

1:3 (-18, -19, 20, -22)

Slovenija: Mori 2, Eržen, Pahor 1, Igličar, Mlakar 17, Đukić, Mihalinec, Ščuka 12, Pintar, Mikl, Marušič, Planinšec 7, Sobočan 12, Grudina 9.

Bolgarija: Nenova, Slančeva, Rabadžieva, Paskova, Kitipova, Yaneva, Dimitrova G., Ruseva, Dančeva, Filipova, Dimitrova E., Vasiljeva, Simeonova.

Danes ob 17.00:

BELGIJA - ČEŠKA

Ob 19.30:

NIZOZEMSKA - GRČIJA

Sreda ob 14.30:

ČEŠKA - BOLGARIJA

Ob 17.00:

GRČIJA - SLOVENIJA

Ob 19.30:

BELGIJA - NIZOZEMSKA



Četrtek ob 14.30:

BOLGARIJA - GRČIJA

Ob 17.00:

SLOVENIJA - BELGIJA

Ob 19.30: NIZOZEMSKA - ČEŠKA

Sobota ob 14.30:

SLOVENIJA - NIZOZEMSKA

Ob 17.00:

BELGIJA - BOLGARIJA

Ob 19.30:

ČEŠKA - GRČIJA



Nedelja ob 14.00:

NIZOZEMSKA - BOLGARIJA

Ob 16.30:

GRČIJA - BELGIJA

Ob 19.00:

SLOVENIJA - ČEŠKA

A. V.