Odbojkarice nemočne proti Belgijkam

Težave pri sprejemu in v napadu

10. avgust 2017 ob 20:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je morala na drugi pripravljalni tekmi pred zadnjim krogom kvalifikacij za svetovno prvenstvo priznati premoč Belgiji.

Tekmice, sicer šestnajsta reprezentanca sveta, so bile boljše s 3:0 (19, 21, 21), a velja omeniti, da slovenski selektor nobenega niza ni odigral s svojo udarno postavo.

Slovenski selektor Alessandro Chiappini se je odločil, da bo priložnost v prvi postavi tokrat ponudil Ani Mariji Vovk in Eli Pintar, ki sta zamenjali Anito Sobočan in Sašo Planinšec.

Težave pri sprejemu in v napadu

Prvo pripravljalno tekmo proti Belgiji, sicer pa drugo v dveh dneh, so slovenske odbojkarice v spremenjeni postavi začele nekoliko nezbrano, z napakami v napadu pa so tekmicam hitro omogočile vodstvo s 4:1. V nadaljevanju so slovenska dekleta zaigrala bolje, bila enakovredna nasprotnicam, ki pa so prvi niz vseeno dobile dokaj prepričljivo, s 25:19. V drugem nizu, v katerem je Chiappini namesto Anite Sobočan in Saše Planinšec v igro poslal Vovkovo oziroma Pintarjevo, so Slovenke začele zelo dobro ter hitro prišle do vodstva s 5:2 in 7:4. Belgijke so vrnile z enako mero in z blokom zaustavile slovenske napadalke, ki so si obenem privoščile tudi nekaj napak. Razlika se je do devete točke stopila, tekmice pa so povedle z 12:10 in 14:12, a so borbene gostiteljice prek Ščuke in Mlakarjeve prišle do vodstva s 15:14. Spet so se pojavile težave pri sprejemu in v napadu, Belgijke so ušle na 18:15 ter prednost zadržale do konca niza, ki so ga dobile s 25:21.

Odigrali tudi 4. in 5. niz

Tudi v tretjem setu je Chiappini nekoliko premešal svojo postavo in v igro poslal še Urško Igličar na mesto sprejemalke in Saro Đukić na blok. Slovenke so gostjam, ki so večino časa igrale z udarno postavo, uspele slediti do rezultata 5:6, nato pa so Belgijke pritisnile z začetnimi udarci in si do sredine niza zagotovile že skoraj neulovljivo prednost s 15:9. Razlika je bila enaka tudi ob koncu niza, ki so ga Belgijke dobile s 25:21. Ekipi sta po dogovoru selektorjev odigrali še dva niza. Četrtega so varovanke Gerta van de Broeka dobile s 25:23, petega pa s 25:19.

Pripravljalna tekma:

SLOVENIJA - BELGIJA

0:3 (-19, -21, -21)

M. L.