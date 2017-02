Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Igralke Nove KBM iz Maribora so v Turčiji izgubile s 3:0. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odbojkarice Nove KBM enakovredne le v prvem nizu

Povratna tekma bo 23. februarja

7. februar 2017 ob 19:05

Carigrad - MMC RTV SLO

Odbojkarice Nove KBM Branik so v osmini finala pokala Cev v Turčiji izgubile z Galatasarayem s 3:0. Nizi so se končali na 23, 19 in 15.

Slovenske podprvakinje so bile povsem enakovredne v prvem nizu, v nadaljevanju pa je Galatasaray unovčil večjo kakovost. Dvoboj je trajal uro in osem minut.



Povratna tekma bo v četrtek, 23. februarja, ob 18.00.

T. O.