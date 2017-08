Odbojkarice v Rotterdamu za vozovnico za svetovno prvenstvo

Prva tekma v torek ob 14.30 z Bolgarkami

21. avgust 2017 ob 14:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo od torka do nedelje v Rotterdamu borila za nastop na svetovnem prvenstvu. Na Japonsko vodita prvi dve mesti.

Slovenke so si tretji krog kvalifikacij na Nizozemskem zagotovile maja na Portugalskem, ko so osvojile drugo mesto za Nemčijo. Prve nasprotnice Slovenk bodo Bolgarke, tekma bo v torek ob 14.30. V naslednjih dneh bodo tekmice še Belgijke, Grkinje, Nizozemke in Čehinje.

Vse reprezentance, z izjemo Grčije, so na evropski lestvici uvrščene pred Slovenijo, ki je na 23. mestu. Belgijke so šeste, Nizozemke sedme, Čehinje desete, Bolgarke dvanajste, medtem ko so Grkinje le mesto za Slovenkami. "Na Nizozemsko odhajamo z optimizmom, saj vem, da se bomo lahko z vsemi ekipami dokaj enakovredno kosali. Zavedamo se, da so reprezentance, s katerimi bomo igrali, zelo močne, zato bodo te tekme za nas dragocene za napredovanje in tudi za pridobivanje izkušenj. Želimo se osredotočiti na vsako tekmo posebej in turnir začeti z zmago. Nimamo razloga, da bi nas bilo strah, ali da bi imeli tremo, saj mislim, da smo dobro pripravljeni. Naredili smo vse, kar smo lahko, da bomo na najvišji ravni odigrali ta turnir," je povedal slovenski selektor Alessandro Chiappini.

Optimistična je tudi kapetanka Eva Mori: "Možnosti za uvrstitev na SP zagotovo imamo, v Rotterdam odhajamo po prvo ali drugo mesto, s tem, da se zavedamo, da imamo težko konkurenco. Ampak upam, da bomo dale vse od sebe in da bomo izkoristile vsako tekmo, tudi kot dobro pripravo za septembrsko svetovno prvenstvo do 23 let, ki ga bomo gostili v Sloveniji." Korektorica Iza Mlakar je prepričana, da bo Slovenija v Rotterdamu enakovreden tekmec evropskim velesilam: "Zelo smo motivirane in mislim, da smo tudi telesno zelo dobro pripravljene, tako da upam, da bomo prikazale svojo najboljšo igro. Mislim, da lahko tudi tako kakovostnim ekipam pariramo in pričakujem, da bomo prikazale kar največ."

Za Slovenijo bodo na Nizozemskem igrale Eva Mori, Špela Marušič, Tina Grudina, Saša Planinšec, Ela Pintar, Sara Đukić, Katja Mihalinec, Anita Sobočan, Lana Ščuka, Darja Eržen, Iza Mlakar, Maja Pahor in Veronika Mikl.

KVALIFIKACIJE ZA SVETOVNO PRVENSTVO

ROTTERDAM, 3. krog, skupina G



Torek ob 14.30:

SLOVENIJA - BOLGARIJA

Ob 17.00:

BELGIJA - ČEŠKA

Ob 19.30:

NIZOZEMSKA - GRČIJA



Sreda ob 14.30:

ČEŠKA - BOLGARIJA

Ob 17.00:

GRČIJA - SLOVENIJA

Ob 19.30:

BELGIJA - NIZOZEMSKA



Četrtek ob 14.30:

BOLGARIJA - GRČIJA

Ob 17.00:

SLOVENIJA - BELGIJA

Ob 19.30:

NIZOZEMSKA - ČEŠKA

Sobota ob 14.30:

SLOVENIJA - NIZOZEMSKA

Ob 17.00:

BELGIJA - BOLGARIJA

Ob 19.30:

ČEŠKA - GRČIJA



Nedelja ob 14.00:

NIZOZEMSKA - BOLGARIJA

Ob 16.30:

GRČIJA - BELGIJA

Ob 19.00:

SLOVENIJA - ČEŠKA

