S prikazano igro sem zadovoljen, fantom nimam prav ničesar za očitati. Vedel sem, da bomo v domači dvorani prikazali pravo igro, ki nam je v gostovanju v Rusiji ni uspelo razviti. Dali so vse od sebe na igrišču. Morda bi bilo drugače, če bi dobili kakšno točko več v tretjem nizu, vendar to so le domneve. Vesel sem, da smo pokazali, da se lahko borimo tudi s takšnimi ekipami, kot je Belgorod. Zoran Kedačič, trener ACH-ja

Odbojkarji ACH-ja končali evropsko sezono

Belgorod dvakrat zmagal

1. marec 2018 ob 20:50

Ljubljančan - MMC RTV SLO

Odbojkarjem ACH Volleyja v povratni tekmi četrtfinala pokala Cev proti ruskemu Belgorodu ni uspelo pripraviti presenečenja.

Čeprav so na povratni tekmi dobili prvi niz, so Rusi v nadaljevanju pokazali svojo moč. Ko so gostje dobili izenačen tretji niz, je bilo jasno, da se bodo uvrstili v polfinale, saj so prvo tekmo dobili s 3:0. Ljubljančani so pokazali veliko borbenosti, nevtralizirali so ruski servis, imeli priložnosti, da bi favoritom še bolj otežili delo, toda na koncu je vendarle do izraza prišla kakovostna premoč Rusov, ki so kljub ne najboljšemu pristopu v tekmo zmagali s 3:1 (-23, 21, 26, 19).

Odbojkarji ACH Volleyja so sicer pričakovano izpadli iz evropskih tekmovanj, a so na povratni tekmi proti ekipi, ki spada v Ligo prvakov, nudili dober odpor. Imeli so celo možnost, da samozavestnim Rusom še bolj naženejo strah v kosti, kar bi se zagotovo zgodilo, če bi dobili izenačen tretji niz. Niso ga, s tem jim je v veliki meri padla morala, zato v četrtem nizu pravega dvoma o zmagovalcu tekme ni bilo.

Ljubljančani so v prvem nizu dobro izkoristili nekoliko slabši pristop oslabljenih Rusov. Že na začetku so si priigrali štiri točke prednosti, večino te prednosti so držali vse do končnice. A v njej so gostje izenačili, toda blok Matica Videčnika jim je prinesel prvo zaključno žogo, ki so jo po napaki gostov tudi izkoristili.

V drugem nizu so gostje popravili pristop, toda domači še zdaleč niso bili v podrejenem položaju. Jan Pokeršnik je dobro iskal luknje v ruskem bloku, zelo dobro držal sprejem po neugodnih servisih Rusov, za katere je začetni udarec najmočnejše orožje, a ko so se gostje za malenkost oddaljili, Ljubljančani priključka niso več našli.

Zato pa so bili popolnoma enakovredni v tretjem nizu, ko so imeli svoje priložnosti, toda v odločilnih trenutkih jih je zaustavil ruski blok na čelu z 218 centimetrov visokim Dimitrijem Muserskim. Poraz v napeti končnici tretjega se je poznal v četrtem nizu, v katerem so domači, tako kot v vsej tekmi, pokazali veliko mero borbenosti, a ta ni bila dovolj, da bi lahko presenetili Ruse.

ČETRTFINALE, povratna tekma:

ACH Volley - BELOGORJE BELGOROD 0:3

1:3 (23, -21, -26, -19)

ACH Volley Ljubljana: Flajs, Đirlić 16, Babkov 8, Kovačič 1, Purić 4, Pavlović, Satler, Pleško, Brulec 1, Planinc, Kök 2, Mihajlović, Pokeršnik 16, Videčnik 8.

Belogorie Belgorod: Obmoačev, Safonov 3, Grankin 3, Nikolov 8, Tetjuhin 3, Bakun 18, Danilov 3, Porošin, Jeremin, Muserskij 17, Hanipov 4, Jereščenko 12.

V odebeljenem tisku je izid v zmagah.

T. J.