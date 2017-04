Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Odbojkarji ACH-ja so izpolnili vlogo favoritov in zanesljivo prišli v finale. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Odbojkarji Kamnika izsilili tretjo tekmo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odbojkarji ACH-ja z drugo zanesljivo zmago v finale

Ljubljančani obe tekmi dobili s 3:0 v nizih

6. april 2017 ob 21:22

Hoče - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarji ACH Volleyja so prvi finalisti državnega prvenstva. V drugi polfinali tekmi so pričakovano tudi na gostovanju ugnali Hoče s 3:0 (13, 16, 19).

Državni prvaki so že v uvodnem niza tekmecu dali vedeti, da ne želijo ničesar prepustiti naključju. Zaigrali so zbrano, zanesljivo in odločno. Ob prvem tehničnem odmoru so povedli 8:3, nato pa s točkami, ki sta jih dosegala zlasti Žiga Štern in Apostolos Armenakis, iz minute v minuto višali prednost in brez težav dobili niz. V nadaljevanju so bolj živahno zaigrali tudi Hočani. Povedli so 7:5 in 8:7, nato pa je ljubljanska vrsta dosegla pet točk zaporedoma za vodstvo 12:8, štiri točke prednosti pa so državni prvaki imeli tudi ob drugem tehničnem odmoru. Armenakis in Štern sta bila tudi v nadaljevanju učinkovita, pri Hočah pa je z učinkovitostjo izstopal Branislav Radović, Miomir Crnjanski, ki je v prvenstvu dosegal največ točk za hoško ekipo, pa je zaradi težav s kolenom igral slabše kot zna. V končnici niza je namesto njega v igro vstopil Miha Planinšič, kar pa ni bistveno spremenilo razmerja moči na igrišču in ACH Volley je dobil še drugi niz.

Hoški odbojkarji so v uvodnih minutah tretjega niza z zbrano igro v obrambi in učinkovito v napadu povedli 8:4. Dobro so igrali tudi v nadaljevanju, ob Radoviću je nekaj točk dosegel tudi Miha Šijanec, po izenačenju na 14:14 pa je Jan Kozamernik z dvema blokoma poskrbel za vodstvo ACH Volleyja s 16:14. Gostje so nato zagospodarili na igrišču in tekmo brez težav pripeljali h koncu.

"Državni prvaki so uveljavili kakovostno razliko. Igrali so odlično, imajo izkušnje iz lige prvakov in za nas so bili previsoka ovira. Fantom nimam česa očitati, borili so se po najboljših močeh, še posebej pa se zahvaljujem gledalcem za bučno podporo," je dejal trener Hoč Aleš Andlovič.

"Naš cilj so je bila zmaga in vesel sem, da smo ga izpolnili. Naši odbojkarji so pokazali dobro igro, po menjavah nisem posegel, kajti uigravamo ekipo za finale. Hočani kot novinci v ligi so na svoje dosežke lahko ponosni," je povedal trener ACH Volleyja Zoran Kedačić.

Hoče: Crnjanski 3, Cafuta, Šijanec 5, M. Planinšič 2, Ledinek, Špindler, Franc 3, Vovk 3, Berglez, Radović 12, U. Planinšič, Zidar, Orthaber, Repa.

ACH Volley: Flajs, Kozamernik 10, Purić 5, Satler, Pleško, Jurić, Štern 15, Pokeršnik 12, Buculjević 4, Armenakis 14, Kovačič.

