Odbojkarji ACH Volleyja brez težav do zmage v Brčkem

Povratna tekma bo v nedeljo v Stožicah

18. oktober 2017 ob 21:57

Brčko - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarji ACH Volleyja so na prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del Lige prvakov v Brčkem premagali domačo Mladost, bosanskega prvaka, s 3:0 v nizih.

Čeprav je trener Ljubljančanov Zoran Kedačič pred tekmo dejal, da bo tekma z Mladostjo najtežje preizkušnja v sezoni, so njegovi varovanci svojo nalogo opravili z odliko, zmago so slovenski prvaki dosegli brez večjih težav.

Kedačič je za uvod na igrišče poslal bolj ali manj pričakovano postavo, edino pravo vprašanje je bilo, kdo bo zaigral na blokerskih položajih. Priložnost sta dobila Matic Videčnik in Uroš Pavlović, na klopi pa je ostal lani standardni član prve postave Diko Purič. Blokerja v prvem nizu niti nista imela veliko dela, organizator igre Jan Brulec je večino žog namenjal Mateju Mihajloviću, kar se je izkazalo kot dobra poteza, korektor je v nizu dosegel sedem točk. Tiste žoge, ki niso šle k Mihajloviću, pa sta dobila sprejemalca Jan Pokeršnik in Andrej Flajs. Slednji, ki je tudi kapetan ekipe, je naredil kar nekaj napak, zato pa je bil uspešnejši Pokeršnik, ki je bil v napadu celo stoodstoten. Posledica dobre igre Ljubljančanov je bila, da so že ob prvem tehničnem odmoru vodili 8:3, domači so se jim še približali na 10:13 in pred končnico na 15:19, toda vodstva ACH-ja niso niti v enem trenutku ogrozili.

Podobno je potekal tudi drugi niz, v katerem so gosti še povečali pritisk s servisi, dosegli šest asov, domačim pa na sprejemu povzročali veliko težav. S 14-odstotnim sprejemom niza ne moreš dobiti, s takim odstotkom je 17 točk, ki so jih domači v drugem nizu osvojili, zelo veliko. Ljubljančani so ušli že na začetku niza, nato pa z dobrim sprejemom in dobro igro v napadu vodili s prednostjo od petih do osmih točk.

Ljubljančani so v tretjem nizu nekoliko popustili. V prvem delu niza, v katerem je priložnost za igro dobil tudi Purič, so zaostajali, a že pri drugem tehničnem odmoru so prešli v vodstvo. Pri izidu 18:19 je bilo še nekaj negotovosti, toda Ljubljančani, pri katerih sta bila najučinkovitejša Mihajlović in Pokeršnik, oba sta dosegla 17 točk, so v končnici dodali plin in samo dokazali, da so precej boljši tekmec.

Povratna tekma bo v nedeljo v Stožicah. Zmagovalec se bo v tretjem krogu pomeril z Lokomotivo iz Novosibirska.

LIGA PRVAKOV

KVALIFIKACIJE, 2. KROG

Prva tekma:

MLADOST BRČKO - ACH VOLLEY

0:3 (-19, -17, -19)

Mladost Brčko: Lukić 1, Tratić, Čendić 3, Janjić 7, Keserović, Tokić, Eminović 5, Zimonjić 9, Kisić 2, Gajić, Čolo 4, Divljan 1, Osmanović 6.

ACH Volley: Flajs 6, Đirlić, Babkov, Kovačič, Purič 2, Pavlović 3, Satler, Pleško, Brulec 3, Mihajlović 17, Pokeršnik 17, Videčnik 6.

Povratna tekma, nedelja:

ACH VOLLEY - MLADOST BRČKO

D. S.