Odbojkarji ACH Volleyja na poti v Ligo prvakov porazili Brčko

V 2. krogu so zlahka opravili z Mladostjo iz Brčkega

22. oktober 2017 ob 19:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarji ACH Volleyja so se zanesljivo uvrstili v tretji krog kvalifikacij za skupinski del Lige prvakov. Tudi na povratni tekmi so s 3:0 (21, 19, 15) premagali Mladost Brčko.

Slovenski prvaki so zmago dosegli s pol moči. Ko je bilo potrebno, so si z nekaj zaporednimi točkami priigrali prednost in nize mirno pripeljali do konca.

Ljubljančani, ki so zanesljivo dobili že prvo tekmo, so povratni dvoboj začeli slabo. Gosti so zaradi napak gostiteljev ob prvem tehničnem odmoru vodili z 8:5, nato tudi z 10:6, a domačim niti ni bila potrebna posebej vrhunska igra za preobrat. S številnimi napakami so jim pri tem pomagali odbojkarji iz Brčkega, ki so že ob drugem tehničnem odmoru zaostajali s 14:16, po dobrih servisih Jana Pokeršnika, v prvem nizu še najbolj razpoloženega ljubljanskega igralca, in blokih so prednost še povečali in zanesljivo dobili niz.

Igra v napadu je bila v prvem nizu največja težava domače ekipe, v drugem so jo nekoliko izboljšali, predvsem po zaslugi Pokeršnika, ki je v tem nizu dosegel kar osem točk, in Andreja Flajsa. Kapetan je bil s servisi tudi najzaslužnejši, da se je po izidu 9:9 njegova ekipa odlepila in povedla celo z 18:10. Gosti so se še približali na 18:14, več jim ni uspelo, ACH je povedel z 2:0.

V tretjem nizu je domači trener zamenjal tako rekoč vso postavo. Niz so začeli Uroš Pavlović - v igro je vstopil že v drugem nizu -, Matija Pleško, Dmitrij Babkov, Petar Đirlić, na igrišču so ostali le Jani Kovačić, Jan Brulec in Diko Purič. Tudi ta postava je potrebovala nekaj časa, da je ujela ritem, ko pa ga je, je ni bilo mogoče ustaviti. Po prvem tehničnem odmoru je prednost le še večala, na koncu je znašala deset točk. Izkazala se je predvsem s servisom in blokom, skupno so Ljubljančani v tem nizu dosegli kar sedem bloktočk.

Slovenski prvaki se bodo v 3. krogu pomerili z Lokomotivo iz Novosibirska, termina novembrskih obračunov še niso določili.

LIGA PRVAKOV, kvalifikacije, 2. krog

Povratna tekma:

ACH VOLLEY - MLADOST BRČKO

3:0 (21, 19, 15)



ACH Volley: Flajs 4, Đirlić 4, Babkov 5, Kovačič, Purič 8, Pavlović 2, Pleško 5, Brulec 3, Mihajlović 10, Pokeršnik 12, Videčnik 2.

Mladost Brčko: Lukić, Tratić, Čendić 7, Janjić 4, Keserović, Tokić, Eminović 11, Zimonjić, Kisić 3, Gajić 1, Čolo, Divljan 4, Osmanović 9.



Prva tekma:

MLADOST BRČKO - ACH VOLLEY

0:3 (-19, -17, -19)

D. S.