Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! ACH Volley se veselijo uvrstitve v četrfinale pokala CEV. Foto: BoBo Tekme nismo začeli najbolj prepričljivo. To je najbrž posledica zavedanja, da je četrtfinale oddaljeno le dva niza. Romuni so bili danes zelo razpoloženi, neverjeten preobrat pa nam je uspel v prvem nizu, ko smo nadoknadili visok zaostanek in dobili niz po resnično pravi borbi. Potem smo spet padli v slab ritem, naredili preveč napak. Ključne so bile menjave, kar je še en pokazatelj več, da imamo dolgo in kakovostno klop. Ponosen sem na fante, rad bi tudi čestital celotni ekipi za še en zgodovinski dosežek, saj se ne zgodi vsak dan, da se uvrstiš med najboljših osem v močnem evropskem tekmovanju. To je neverjetno in upam, da se bo slovenska odbojka zavedala tega uspeha. Zoran Kedačić, trener ACH Volleyja Dodaj v

Odbojkarji ACH Volleyja prek Romunov med najboljšo osmerico

V četrtfinalu proti Rusom

30. januar 2018 ob 21:06

Galati - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarji ACH Volleyja so v povratni tekmi osmine finala pokala CEV v gosteh premagali Arcado Galati z 2:3 v nizih in se uvrstili v četrtfinale, kjer se bodo merili z ruskim Belgorodom.

Romunska ekipa iz Galatija se je predstavila v precej boljši luči kot na prvi tekmi v Ljubljani, celo vodila z 2:1, a to je bilo premalo, da bi lahko izločila slovenske prvake.

Pri Slovencih je bil z 20 točkami najučinkovitejši Matej Kök, ki je v igro vstopil v drugem nizu.

Trener ACH-ja Zoran Kedačić ni eksperimentiral s postavo, v boj je poslal najboljše igralce, ki pa so tekmo zelo slabo začeli. Gostitelji so povedli z 12:4, razlog za to so bile številne napake v slovenski vrsti, ki pa se je vendarle zbrala. Razigrala se je naveza Jan Brulec-Dmitrij Babkov, Ljubljančani so tekmece začeli loviti, se približati na 14:17, toda po vodstvu z 21:16 je vseeno kazalo, da preobrata ne bodo zmogli. A končnico so odigrali brez napak, tekmece ujeli na 23. točki in si tudi priigrali prvo zaključno žogo. Te niso izkoristili, zato pa so drugo.

Na začetku drugega niza so bili Ljubljančani Romunom enakovredni, toda pred drugim tehničnim odmorom so zašli v težke trenutke in zaostali z 12:18, za razliko od prvega pa se tokrat niso rešili, tako kot ne v tretjem, v katerem so ves čas zaostajali.

V drugem, v katerem je Jana Pokeršnika zamenjal Kök, in tretjem nizu Ljubljančani niso dobro sprejemali tekmečevih začetnih udarcev, v tretjem jim je manjkal tudi blok, ko pa so ta elementa popravili, so se vrnili na začrtano pot. Četrti niz je šel gladko v roke Ljubljančanov, s tem pa so si ti že zagotovili napredovanje v četrtfinale, saj so prvo tekmo dobili s 3:0. Napredovanje so v izenačenem "tie breaku" le še potrdili.

POKAL CEV

OSMINA FINALA, povratna tekma

Arcada Galati - ACH VOLLEY 0:3

2:3 (-24, 19, 21, -19, -13)

Arcada Galati: Zahar, Suljagić 2, Miseikis 1, Filippov, Kovačević, Pascan 2, Despotovski 3, Bala 7, Ferreira Rangel 13, Gontariu 23, Cristudor, Majstorović, Spinu 9.

ACH Volley: Flajs, Đirlić 17, Babkov 11, Kovačič, Purič 9, Pavlović, Satler, Pleško 2, Brulec 7, Kök 20, Mihajlović 2, Pokeršnik 6, Videčnik 8.



V krepkem je izid prve tekme.

D. S.