Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Slovenska odbojkarska reprezentanca čaka na nasprotnike, s katerimi se bo pomerila na svetovnem prvenstvu. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Odbojkarji čakajo nasprotnike na svetovnem prvenstvu

Urnaut prepričan, da bodo dobili Argentino

28. november 2017 ob 10:53

Firence - MMC RTV SLO

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca si je maja priigrala prvi nastop na svetovnem prvenstvu. Slovenci, ki bodo edini debitanti med 24 državami udeleženkami, čakajo le še na svoje nasprotnike.

Te jim bo dodelil žreb, ki se bo v četrtek, 30. novembra, odvijal v starem mestnem jedru Firenc, v znameniti mestni hiši Palazzo Vecchio. V slovenskem taboru si želijo čim prej izvedeti, s kom bodo na prvenstvu merili moči, a se s samim žrebom za zdaj ne obremenjujejo.

Urnaut prepričan, da bodo dobili Argentino

"Glede žreba moram povedati, da se ne sekiramo kaj preveč. Kot vedno poudarjamo, da bo pomembnejše to, kako bomo na prvenstvu igrali mi, ne kdo bo nasprotnik. Sem pa kar nekako prepričan, da bomo v skupini igrali skupaj z Argentino, saj sva se zadnji dve leti s soigralcem Sebastianom Solejem zelo pogosto zabavala glede tega, katera reprezentanca je močnejša. Za eno ekipo v skupini tako že vemo, preostalo bomo pa videli, kaj nam bo prinesel žreb," je malo za šalo in malo za res dejal slovenski kapetan Tine Urnaut.

Žreb bo opravil Boričić

Žreba, ki ga bo opravil predsednik Evropske odbojkarske zveze CEV Aleksandar Boričić, se bo udeležil predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret. "Po pravici povedano, niti ne vem, kaj od žreba pričakovati. Prav tako se ne morem odločiti, ali bi raje videl, da igramo v Bolgariji ali v Italiji. Italija nam je bližje in je seveda bolj dostopna navijačem, v Bolgariji pa nam gre, vsaj po rezultatih sodeč, zelo dobro. Upam le, da bomo dobili dokaj normalno skupino, iz katere se bomo lahko uvrstili v drugi del prvenstva, v drugi krog. Od tam dalje pa je vse odprto," je povedal Ropret.

Prvenstvo, ki bo potekalo od 10. do 30. septembra, bosta gostili Italija in Bolgarija, in sicer v osmih mestih, v Rimu, Firencah, Bariju, Milanu in Bologni ter v Varni, Ruseju in Sofiji. Veliki finale bo v Torinu. Naslov svetovnih prvakov branijo Poljaki.

Svetovno prvenstvo 2018, države udeleženke

ZDA, Dominikanska republika, Kanada, Kuba, Portoriko, Brazilija, Argentina, Iran, Japonska, Kitajska, Avstralija, Egipt, Tunizija, Kamerun, Italija, Bolgarija, Poljska, Rusija, Francija, Srbija, Nizozemska, Slovenija, Finska, Belgija.

M. L.