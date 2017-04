Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Calcit tokrat ni dovolil presenečenja. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odbojkarji Kamnika izsilili tretjo tekmo

Tretja tekma bo v soboto

6. april 2017 ob 09:21

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarji Calcit Volleyballa so na drugi polfinalni tekmi končnice v gosteh premagali Triglav Kranj s 3:0 (25, 17, 15) in izid v zmagah izenačili na 1:1.

O uvrstitvi v finale državnega prvenstva bo odločala tretja tekma, ki bo na sporedu v soboto ob 19. uri v Kamniku.

Kamničani so v zadnjih petih sezonah štirikrat igrali v finalu državnega prvenstva, Kranjčani se v svoji zgodovini vanj še niso uvrstili. Po zmagi na prvi polfinalni tekmi v soboto v Kamniku so bili korak do svojega največjega uspeha, toda varovanci Gašperja Ribiča so pred dobrimi 14 dnevi prav v dvorani Planina ubranili lansko pokalno lovoriko. Da jim kranjska športna dvorana ustreza, so Kamničani potrdili tudi na drugi polfinalni tekmi končnice, ko so v uvodnem nizu ubranili štiri zaključne žoge domačih odbojkarjev, nato pa so zagospodarili na igrišču in zasluženo prišli do zmage.

O uvrstitvi v finale končnice bo odločala sobotna tekma v Kamniku, medtem ko bodo Hoče in ACH Volleyja svojo drugo polfinalno tekmo končnice igrali v četrtek. Na prvi v Ljubljani so s 3:0 slavili odbojkarji ACH Volleyja.

"Zdaj, po koncu tekme, lahko rečem, da je prvi niz veliko pripomogel k naši zmagi, saj smo bili že v izgubljenem položaju, pa smo se vseeno izvlekli iz njega in prišli do vodstva z 1:0. Veseli me, da so moji igralci v tekmo vstopili veliko bolj konkretno kot na prvi polfinalni tekmi v soboto, bili so bolj odločni, kar sem si tudi želel, seveda pa bo treba odigrati še eno dobro tekmo, boljšo kot danes in upam, da bomo pred svojimi navijači dokazali, da sodimo v finale državnega prvenstva," je dejal Ribič.

"V prvem nizu smo prehitro videli ciljno črto, pri vodstvu 24:20 naredili nekaj neumnih napak in preprosto se v nadaljevanju nismo več zbrali. Jaz kot trener nisem znal dvigniti ekipe na raven, da bi še verjeli v zmago. Ampak to je končnica, to je dejstvo, Kamničani so bili postavljeni pred zid, ostali so živi, zdaj pa je zadeva obrnjena. Mislim, da smo sposobni še enkrat zmagati v Kamniku, vendar bomo morali igrati veliko boljše kot danes, ko smo naredili preveč lastnih napak," je povedal trener Triglava Sašo Rop.

Triglav Kranj: Toman, Lužovec 1, Tučen 3, Bregant 11, Planinc 8, Beravs , Bežek, Mali 1, Jenko, M. Kök 8, A. Kök, Rezar 10.



Calcit Volleyball: Štalekar 9, Hribar, Golob, Novljan 6, Ratek, Okroglič, Vidmar, Pereira 14, Brulec 2, Lakner 1, Kotnik 9, Štembergar Zupan 14, Videčnik, Konjedic.

R. K.