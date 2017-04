Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Odbojkarji Calcita so se tretjič zapored uvrstili v veliki finale državnega prvenstva. Foto: www.alesfevzer.com Kranjčani so bili bolj nervozni od nas. Začeli smo dobro, dobro igro pa smo nadaljevali do konca tekme. V napadu smo bili zelo razpoloženi, naredili smo malo lastnih napak, v obrambi pa smo rešili nekaj neverjetnih žog, kar nas je pripeljalo do zmage. Mislim, da smo v tej seriji polfinala odigrali svojo najboljšo tekmo, na koncu moram biti zadovoljen s tem in pa z dejstvom, da so se fantje srčno borili, tako da bomo zdaj lahko v miru krenili v finale. Vsekakor v finalne obračune ne bomo krenili z belo zastavo. Gašper Ribič, trener Calcita VIDEO Calcit drugi finalist drž... Sorodne novice Odbojkarji Kamnika izsilili tretjo tekmo ACH Volley gladko, Triglav presenetil Calcit Calcit Volleyball po preobratu tretjič dvignil pokal Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odbojkarji Kamnika z odlično igro v tretji zaporedni finale

Finalna serija se bo začela 13. aprila

8. april 2017 ob 22:18

Kamnik - MMC RTV SLO/STA

V finalu državnega odbojkarskega prvenstva se bodo pomerili odbojkarji ekip ACH Volley in Calcit Volleyball. Kamničani so na odločilni tretji tekmi premagali Triglav Kranj s 3:0 (14, 22, 18).

Prvi niz so mirneje začeli gostitelji, ki so do prvega tehničnega odmora naredili le eno napako, gostje kar pet, in po bloku Saše Štalekarja nanj odšli s prednostjo štirih točk. Tudi v nadaljevanju niza je bila pobuda na strani Kamničanov, ki so z asom Maxsona Pereire ob drugem tehničnem odmoru vodili že s šestimi točkami prednosti. Kranjčani so se po vrnitvi na igrišče že sprijaznili s tem, da jim v prvem nizu ne bo uspelo presenetiti varovancev Gašperja Ribiča. Niz je z dvema zaporednima napadoma končal Pereira.

Tudi v drugem nizu so bili ob prvem tehničnem odmoru v prednosti Kamničani, vendar le s točko razlike, potem ko je bil v napadu uspešen Žan Novljan. Z blokom Štalekarja so svoje vodstvo povišali na tri točke (14:11), vendar se Kranjčani niso predali, saj so z asom Jana Planinca izid na 15. točki izenačili. Domači trener se je še pred drugim tehničnim odmorom odločil, da k sebi pokliče svoje varovance, kar se mu je obrestovalo, kajti Planinc je svoj tretji zaporedni servis poslal v avt. Gostitelji so po napaki Žana Beravsa pri podaji znova imeli tri točke prednosti (21:18), to pa so ohranili do konca niza, ki se je končal z novo napako kranjskih odbojkarjev - že devetnajsto na tekmi, tokrat Uroša Tučna na servisu.

Kamničani so bolje začeli tudi tretji niz, tako da je po zaostanku treh točk (2:5) gostujoči trener Sašo Rop vzel že prvi polminutni odmor, ki je njegovim varovancem koristil, saj so zaustavili nalet domače ekipe in z asom Beravsa izid na deseti točki izenačili. Za polminutni odmor se je zato odločil Ribič, po njem pa so Kamničani s točko Pereire gostom spet pobegnili na plus tri (15:12), po bloku Štalekarja, ki je zaustavil Planinca, pa je bilo že 16:12 za Calcit Volleyball. Z novim blokom Štalekarja so bili domači odbojkarji že na pragu uvrstitve v veliki finale, saj so gostom pobegnili za pet točk (19:14). Visoke prednosti Kamničani na krilih svojih glavnih navijačev niso več zapravili, še več, Domen Kotnik in Pereira sta jim priborila kar osem zaključnih žog za tretjo zaporedno uvrstitev v finale končnice državnega prvenstva. Drugo je izkoristil najučinkovitejši igralec tekme, Pereira.

Kamničani bodo še tretjič zapored igrali v finalu državnega prvenstva. Tam jih čaka ACH Volley. Prva finalna tekma bo na sporedu v četrtek, 13. aprila, ob 18. uri.

Državno prvenstvo, polfinale

Tretja tekma:

CALCIT VOLLEYBALL - Triglav

3:0 (14, 22, 18)



Calcit Volleyball: Štalekar 7, Hribar, Golob, Novljan 11, Ratek, Okroglič, Vidmar, Pereira 17, Brulec 3, Lakner, Kotnik 8, Štembergar Zupan 6, Videčnik, Konjedic.

Triglav Kranj: Toman, Lužovec, Tučen 1, Bregant 10, Planinc 7, Beravs 4, Bežek, Mali, Jenko, M. Kök 15, A. Kök, Rezar 1.

Igrali so na dve zmagi.

D. S.