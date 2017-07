Odbojkarji misli usmerili proti Poljski in branjenju srebra

Urnaut: Lahko premagamo prav vsako ekipo

13. julij 2017 ob 18:37

Kranjska Gora - MMC RTV SLO/STA

Moška odbojkarska reprezentanca se je zbrala v Kranjski Gori, kjer je začela priprave na evropsko prvenstvo, ki ga bo konec avgusta gostila Poljska.

Slovenija bo branila srebrno medaljo, za odbojkarji pa je zelo uspešen prvi del reprezentančne sezone, ki je prinesel nastop na svetovnem prvenstvu in zmago v drugi kakovostni skupini svetovne lige. Zdaj je pred njimi še tretji izziv.

Po sklepnem turnirju svetovne lige v Avstraliji, na katerem so pometli z Nizozemci in Japonci in se veselili zmage, je selektor Slobodan Kovač svojim varovancem namenil dva tedna počitka. Na pripravah, ki bodo trajale skoraj šest tednov, se je zbralo vseh 17 odbojkarjev, ki jih je srbski strokovnjak uvrstil na seznam. Na seznamu so spet tudi Žiga Štern, Aleš Kök in Matic Videčnik, ki v svetovni ligi niso igrali.

"Šest tednov je dovolj, da se lahko dobro pripravimo na prvenstvo, da veliko časa preživimo skupaj in da vsi naredimo vse, da bomo kar najboljši, čim bolje uigrani in čim bolje pripravljeni. Samo na ta način lahko posežemo visoko. Na prvenstvu nas čakajo težke tekme, imamo težko skupino, a dokazali smo, da imamo kakovostno ekipo in da lahko premagamo vsakega. Vemo, da se v Evropi igra najboljša odbojka in že samo slavje Francozov v svetovni ligi veliko pove o tem, kako težko bo na evropskem prvenstvu. Pred dvema letoma je bila Slovenija presenečenje prvenstva, zdaj od nas vsi pričakujejo več in se bodo na nas pripravljali popolnoma drugače. A imamo zelo dobro reprezentanco in prepričan sem, da bomo ena izmed ekip, ki se bodo borile za visoka mesta," je dejal Kovač.

Evropsko prvenstvo bo tako že tretje tekmovanje, na katerem bodo odbojkarji nastopili v letošnji reprezentančni sezoni, a kljub temu, da je sezona izjemno naporna, se fantje izziva že zelo veselijo. Tine Urnaut poudarja, da motivacije kljub le dvema tednoma počitka ne manjka. In čeprav so že večkrat dokazali, da sodijo v sam evropski vrh, slovenski kapetan vlogo favoritov prepušča drugim reprezentancam: "Francozi, Italijani in ekipe, ki so nastopile na lanskih olimpijskih igrah, pa tudi tiste, ki so nastopale v prvi kakovostni skupini svetovne lige, so zagotovo večji favoriti za najvišja mesta. Mi na evropsko prvenstvo prihajamo z rezultatom, ki smo ga dosegli v Bolgariji, a se hkrati zavedamo, da nas čaka zelo težko delo. Vsaka reprezentanca bo proti nam igrala motivirano, saj bo igrala proti evropskim podprvakom. Za nas bo zato najbolj pomembno, da se bomo osredotočili na vsako tekmo posebej in da bomo tisti dan, ko bomo na igrišču, dali vse od sebe. Prepričan sem, da lahko, če v igri vse naredimo tako, kot znamo, premagamo prav vsako ekipo."

Reprezentanca se bo v Kranjski Gori pripravljala do 22. julija, nato bodo odbojkarji s treningi nadaljevali v Mariboru, sklepni del priprav pa bodo opravili v Ljubljani. Na začetku avgusta jih čakata pripravljalni tekmi s Poljaki, tik pred začetkom prvenstva pa bodo gostovali še v Srbiji. Evropsko prvenstvo se bo za Slovence začelo 24. avgusta v Krakovu s tekmo proti Španiji, zatem pa se bodo v okviru skupine C pomerili še z Rusijo in Bolgarijo.

Seznam reprezentance Slovenije:

podajalci: Dejan Vinčić, Gregor Ropret, Aleš Kök

sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Alen Šket, Matej Kök, Žiga Štern

blokerji: Alen Pajenk, Danijel Koncilja, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Matic Videčnik

korektorja: Mitja Gasparini, Tonček Štern

prosta igralca: Jani Kovačič, Urban Toman

T. J.