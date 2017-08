Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenski odbojkarji nadaljujejo z dobrimi igrami. Foto: FIVB Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odbojkarji na kolena spravili svetovne prvake

V četrtek in v petek znova s Poljsko

2. avgust 2017 ob 22:00,

zadnji poseg: 2. avgust 2017 ob 22:05

Spala - MMC RTV SLO

Slovenska odbojkarska reprezentanca je odigrala prvo pripravljalno tekmo pred evropskim prvenstvom. V Spali na Poljskem je s 3:2 premagala gostitelje.

Tekma je bila odigrana za zaprtimi vrati, kot bosta tudi ostala dva obračuna s Poljsko. Z aktualnimi svetovnimi prvaki in gostitelji prihajajočega evropskega prvenstva, ko bo Slovenija branila srebro izpred dveh let, se bodo varovanci Slobodana Kovača znova pomerili v četrtke in v petek.

Za Slovence, ki so dokazali, da so v odlični formi, je bila to druga zaporedna zmaga nad Poljsko, pred dvema letoma so jo premagali tudi v četrtfinalu evropskega prvenstva v Bolgariji. Zatem Slovenijo čakajo še štiri tekme, po dve z Italijo in Srbijo. Tudi dvoboja v Beogradu bosta za zaprtimi vrati.

Za slovenskimi odbojkarji je zelo uspešen prvi del reprezentančne sezone, ki je prinesel nastop na svetovnem prvenstvu in zmago v drugi kakovostni skupini svetovne lige. Zdaj je pred njimi še tretji izziv.

Obračun so bolje začeli gostitelji, ki so si do prvega tehničnega odmora priigrali minimalno prednost. Ob drugi prekinitvi so vodili za dve točki, s 16:14, a so slovenski odbojkarji naredili preobrata in si s kar sedmimi točkami (Poljaki se dosegli le dve) zagotovili tri točke (21:18) in zanesljivo dobili niz. Tudi na začetku drugega so bili nekoliko prepričljivejši poljski odbojkarji, ki so povedli z 8:6, po vodstvu s 16:15 pa so dobro odigrali predvsem v obrambi in protinapadih ter varovancem Kovača pobegnili za tri točke, kar je zadostovalo za 1:1.

Tretji niz je pripadel Slovencem, ki so pobudo prevzeli že na začetku in nato vodili od vse do konca. Bolje so Slovenci začeli tudi četrtega, vendar so tokrat Poljaki preobrnili rezultat. Pri vodstvu s 16:14 so naredili serijo 5:0, kar je bila dovolj velika prednost za 2:2. V petem nizu so Slovenci povedli s 5:3 in 10:6. Gostitelji so se priključili še na -2, vendar so Slovenci dobro odigrali končnico.

Pripravljalne tekme, Spala:

POLJSKA - SLOVENIJA

2:3 (-21, 23, -21, 22, -12)

Poljska: Popewczak, Muzaj 3, Konarski 18, Kaczmarek, Kurek 14, Szalpuk 11, Lemanski 7, Wojtaszek, Drzyzga 1, Lomacz, Kubiak, Sliwka, Kochanowski 1, Wisnewski 11, Zatorski, Beniek, Buszek 2, Bieniek.



Slovenija: Štern T. 6, Pajenk 8, Štern Ž. 4, Kozamernik 3, Šket 15, Gasparini 6, Vinčić 2, Štalekar 9, Koncilja 4, Kovačič, Toman, Ropret 4, Urnaut 18, Čebulj.

Četrtek (Spala):

POLJSKA - SLOVENIJA

Petek (Spala):

POLJSKA - SLOVENIJA

Vse tri tekme na Poljskem bodo odigrane za zaprtimi vrati.

Torek, 8. avgusta, ob 18.00 (Cavalese):

ITALIJA - SLOVENIJA

Sreda, 9. avgusta, ob 16.30 (Cavalese):

ITALIJA - SLOVENIJA

Četrtek, 17. avgusta (Beograd):

SRBIJA - SLOVENIJA

Petek, 18. avgusta (Beograd):

SRBIJA - SLOVENIJA



Tudi tekmi v Srbiji bosta za zaprtimi vrati.

T. J.