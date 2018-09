Odbojkarji na uvodu močnega turnirja boljši od Kanade

Vsi nasprotniki v Stožicah sodijo v svetovni vrh

6. september 2018 ob 17:58,

zadnji poseg: 6. september 2018 ob 20:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z obračunom med slovenskimi in kanadskimi odbojkarji se je začel močan pripravljalni turnir za svetovno prvenstvo. Slovenija je bila v Stožicah boljša s 3:1 v nizih.

Slovenija je odigrala peto tekmo v pripravah na svetovno prvenstvo in vknjižila tretjo zmago. Egipt je ugnala, z Nemčijo enkrat zmagala in enkrat izgubila, klonila pred Avstralijo, zdaj pa je bila boljša od Kanade, ki sodi v svetovni vrh. Tako kot tudi ostali dve udeleženki turnirja. Namreč Kanadčani, so na svetovni lestvici na šestem mestu, Iran je osmi, ZDA pa so celo druge. Za primerjavo, Slovenija je 23.

Uvodni niz je bil ves čas izenačen. Čeprav so si gostje priigrali že zaključno žogo, pa je rešitev našel Mitja Gasparini, ki je bil odličen pri servisu in poskrbel, da je Slovenija s 27:25 dobila niz in povedla z 1:0. V drugem nizu so varovanci Slobodana Kovača že vodili s 15:9, nato pa je sledil mrk in Kanadčani so nanizali sedem zaporednih točk. Nadaljevali so v podobnem ritmu in s 25:21 izenačili na 1:1.

Slovenija je v tretjem nizu že povedla za štiri točke, a je bilo v zaključku znova napeto. Tudi tokrat je odločil servis in z zmago v nizu s 25:22 so gostitelji turnirja povedli z 2:1. Kanada je nato že povedla s 13:9, a je tokrat sledila slovenska serija po zaslugi servisa Gregorja Ropreta. Po šestih zaporednih točkah so Slovenci povedli in vodstva niso več izpustili iz rok. 25:20 se je končal niz za zmago Slovenije s 3:1.

Kovačeva vrsta se pripravlja na premierni nastop na svetovnem prvenstvu, ki se v Italiji in Bolgariji začenja naslednji teden. Slovenija bo prvo tekmo v Nelson Mandela Forumu v Firencah odigrala v sredo, ko se bo pomerila z Dominikansko republiko, nato pa jo čakajo še Japonska, Belgija, Argentina in Italija.

LJUBLJANA, Volleyball Challenge:

SLOVENIJA - KANADA

3:1 (25, -21, 22, 20)

Slovenija: Štern 15, Pajenk, Kozamernik 6, Šket 17, Gasparini 2, Pavlović, Vinčić, Štalekar 6, Klobučar, Kovačič, Toman, Ropret 5, Urnaut 18, Čebulj. Selektor: Slobodan Kovač.

Kanada: Sanders 1, Perrin 11, Marschall, Hoag 10, Van Berkel 5, Blanknau, Derocco 2, Vernon-Evans 13, Van Doorn 4, Scatler 5, Vigrass 9, Bann, Szwarc, Loeppky 2. Selektor: Stephane Antiga.

Četrtek ob 21.15:

ZDA - IRAN



Petek ob 17.00:

KANADA - ZDA

Ob 20.00:

SLOVENIJA - IRAN



Sobota ob 18.00:

SLOVENIJA - ZDA

Ob 21.15:

IRAN - KANADA

T. J.