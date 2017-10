Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Odbojkarji Salonita skupaj s Triglavom in ACH-jem šeneporaženi. Foto: OZS Dodaj v

Odbojkarji Salonita na kolena spravili podprvake

Triglav, Salonit in ACH še brez poraza

16. oktober 2017 ob 10:03

Kanal - MMC RTV SLO

V 2. krogu odbojkarske lige za moške sta za najbolj zanimiv obračun poskrbela Salonit Anhovo in Calcit Volley, ki se je končal po petih nizih (3:2).

Srečanje med Kanalci in Kamničani so sicer bolje začeli slovenski podprvaki, pri katerih sta za točke skrbela Pereira in Štembergar Zupan, a so domači v nadaljevanju popravili sprejem in zmanjšali število napak. Ob tem sta bila Čabarkapa in Gadnik, ki sta skupaj nanizala 45 točk, neustavljiva v napadu. Dobra igra je Kanalcem prinesla vodstvo z 2:1 v nizih, a so se Kamničani vrnili v igro in izsilili peti niz. Odbojkarji Calcita so uspešno začeli tudi odločilni set in povedli že z 8:4. Domači trenerAndrej Urnaut je v igro nato poslal Drobniča, ki je bil, ob Gadniku, najbolj zaslužen za preobrat in drugo prvenstveno zmago.

Velja še omeniti, da so odbojkarji Hoč, pred 600 gledalci v VŠD Hoče, premagali Maribor. Za Hočane je to že peta zaporedna zmaga (štiri so vknjižili v lanski sezone) v sosedskih derbijih in dober obet za nadaljevanje prvenstva.

V ženski ligi so najboljše ekipe, Nova KBM Branik, Calcit Volley, GEN-I Volley in Formula Formis prišle do prepričljivih zmag. Še drugič so zmagale tudi odbojkarice Keme Puconci, ki so v gosteh, po več kot dveh urah igre, s 3:2 premagale Zgornjo Gorenjsko.

1. DOL (M), 2. krog:

HOČE - MARIBOR

3:1 (-13, 26, 21, 22)



KRKA - PANVITA POMGRAD

0:3 (-19, -19, -17)



SALONIT - CALCIT VOLLEY

3:2 (-22, 22, 18, -20, 14)



TRIGLAV KRANJ - GEN-I VOLLEY

3:0 (20, 31, 22)



ACH VOLLEY - ČRNUČE

3:0 (16, 23, 19)

Lestvica: TRIGLAV KRANJ 2 2 0 6 točk ACH VOLLEY 2 2 0 6 SALONIT 2 2 0 5 CALCIT VOLLEY 2 1 1 4 PANVITA POMGRAD 2 1 1 4 HOČE 2 1 1 3 MARIBOR 2 1 1 2 ČRNUČE 2 0 2 0 GEN-I VOLLEY 2 0 2 0 KRKA 2 0 2 0

1. DOL (Ž), 2. krog:

LUKA KOPER - GEN-I VOLLEY

0:3 (-15, -23, -13)



LJUBLJANA - FORMULA FORMIS

0:3 (-19, -21, -24)



ANKARAN HRVATINI - CALCIT VOLLEY

0:3 (-19, -25, -14)



ZGORNJA GORENJSKA - KEMA PUCONCI

2:3 (-16, 19, 21, -20, -12)



ALIANSA ŠEMPETER - NOVA KBM BRANIK

0:3 (-10, -18, -13)

Lestvica: NOVA KBM BRANIK 3 3 0 9 točk GEN-I VOLLEY 2 2 0 6 KEMA PUCONCI 2 2 0 5 CALCIT VOLLEY 1 1 0 3 FORMULA FORMIS 2 1 1 3 ALIANSA ŠEMPETER 2 1 1 3 ZGORNJA GORENJSKA 2 0 2 1 ANKARAN HRVATINI 2 0 2 0 LJUBLJANA 2 0 2 0 LUKA KOPER 2 0 2 0

T. J.