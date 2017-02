Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gašperju Vrhuncu, Dejanu Udrihu in soigralcem ni uspelo pripraviti presenečenja pred 350 gledalci. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odbojkarji Šempetra tudi na povratni tekmi poraženi

Zdaj jih čaka boj za obstanek v državnem prvenstvu

2. februar 2017 ob 21:08

Šempeter - STA

Odbojkarji SIP Šempetra so na povratni tekmi osmine finala Pokala challenge izgubili z ekipo Viking TIF Bergen z 1:3, ki je bila s 3:1 boljša tudi na prvi tekmi na Norveškem.

Šempetrski odbojkarji so pred 14 dnevi v Bergnu morali priznati premoč najboljši norveški ekipi, ki je takrat prevladovala predvsem na servisu. Pred svojimi navijači so varovanci Sebastijana Cilenška s pomlajeno zasedbo, tekme niso začeli poškodovani Danijel Pokeršnik, Gregor Javornik in Denis Robida, skušali presenetiti goste, vendar so bili norveški odbojkarji tudi v drugo premočni. Za Šempetrane je v tem trenutku pomembnejše državno prvenstvo, v katerem jih že v soboto čaka pomembna tekma s Krko, v boju za obstanek pa nujno potrebujejo točke.

V prvem nizu so si gostje do drugega tehničnega odmora priigrali štiri točke prednosti, vendar so domačini, ko so se otresli začetne treme, izid na enajsti točki izenačili. Visoki Norvežani so bili sicer tudi ob drugem tehničnem odmoru v prednosti, tokrat le dve točki, za kolikor so vodili tudi še pri izidu 19:17. Toda v končnici so jim Šempetrani na krilih razpoloženega Tadeja Boženka, ki se mu je v napadu pridružil še mladi korektor Tilen Bukšek, prepustili le še dve točki.

Drugi niz je bil izenačen do šeste točke, nadaljevanje pa je bilo popolnoma v znamenju gostov. V napadu je bil nezaustavljiv 204 cm visoki norveški reprezentant Vetle Hylland, za katerega precej nižji domači odbojkarji niso našli protiorožja. Ob drugem tehničnem odmoru so zaostajali za devet točk, pred vstopom v končnico za deset, s tem pa je bil tudi niz odločen. Ob koncu niza je v igro vstopil tudi Robida, ki je bil 14 dni poškodovan, tudi z njegovo pomočjo pa so domači zaostanek za gosti nekoliko znižali.

Tudi v tretjem nizu so imeli domači ob nekaj slabšem sprejemu težave z organizacijo napada, kar je bil tudi vzrok, da so na drugi tehnični odmor odšli z zaostankom šestih točk. V bloku je bil zanje previsok predvsem Oivind Hordvik, v napadu pa se je Hyllandu pridružil še Kristian Bjelland, po izgubljenem tretjem nizu pa je bilo že jasno, da se bodo v četrtfinale uvrstili vikingi iz Norveške, ki so v tretjem nizu praktično ves čas zaostajali za domačo ekipo, v končnici pa so bili bolj zbrani ter še drugič v štirinajstih dneh SIP Šempeter premagali s 3:1.

"Ker je za nas pomembnejša sobotna tekma s Krko v domačem prvenstvu, smo se odločili, da odpočijemo Danijela Pokeršnika, ki ima težave z ramo. Tudi s tako pomlajeno ekipo smo si želeli priti do zlatega niza, vendar smo nekoliko popustili na sprejemu, posledično pa smo zato imeli težave tudi v napadu. Norvežani imajo vendarle več mednarodnih izkušenj od nas," je pojasnil trener Sebastjan Cilenšek.

Pokal challenge (M), osmina finala, povratna tekma:

Sip Šempeter - VIKING BERGEN 1:3

1:3 (21, -19, -19, -25)

SIP Šempeter: Bukšek 5, Robida 11, Oder 3, Pokeršnik, Majer, Vrhunc 7, Udrih 3, Javornik, Majcenović Zuka 5, Boženk 18, Hirci 5, Hrastovec.

Viking TIF Bergen: Sundfjord, Morken 6, Hordvik 11, Haukas 5, Sannarnes, Siljander 5, Bjelland 14, Nordboe, Kvam 7, Svenoey 2, Hylland 19.



