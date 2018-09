Odbojkarji v Stožicah na kolena spravili šesto reprezentanco sveta

Selektor Kovač zadovoljen z rezultatom

6. september 2018 ob 17:58,

6. september 2018 ob 20:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z obračunom med slovenskimi in kanadskimi odbojkarji se je v Stožicah začel močan pripravljalni turnir za svetovno prvenstvo. Slovenija je bila boljša s 3:1 v nizih.

Slovenci so odlično začeli zadnji test pred debitantskim nastopom na svetovnem prvenstvu. Na peti pripravljalni tekmi so vknjižili peto zmago, na kolena pa so spravili šesto reprezentanco sveta. Namreč turnir v Stožicah je izjemno kakovosten, saj Iran, ki bo naslednji slovenski tekmec, na svetovni lestvici zaseda osmo mest, ZDA pa so celo druge.

Uvodni niz je bil praktično ves čas zelo izenačen in nobena reprezentanca si ni uspela priigrati občutnejše prednosti. Kanada je nato povedla s 23:21 in si priborila tudi zaključno žogo, ki pa jo je Slovenija po zaslugi Tineta Urnauta in Mitje Gasparinija ubranila. Slovenski korektor je nato z asom povedel, odločilen pa je bil blok Saša Štalekarja za 27:25. V drugem nizu je Slovenija po izenačenju na 8:8 zaigrala odlično in povedla s 13:9 in nato 15:10. Sledile so minute v znamenju Kanadčanov, ki so dosegli šest zaporednih točk. Slovenci so sicer ohranili stik z gosti, toda razigrani Sharone Vernon-Evans je priboril izenačenje. Po kanadski zmagi v nizu s 25:21 je bilo 1:1.

Slovenija je v tretjem nizu prevzela narekovanje ritma. Povedla je z 8:4 in prednost ves čas ohranjala. Tudi tokrat so bili zanesljivi pri servisu. Povedli so s 24:21, nato pa je zaključno žogo izkoristil Tonček Štern. V četrtem nizu je Slovenija odlično začela in vodila s 4:1. Kanadčani so po zaslugi uspešnega bloka prevzeli pobudo in povedli s 13:9. Po zaslugi dveh asov Gregorja Ropreta so gostitelji turnirja ujeli korak z nasprotniki in povedli. Vodstva niso izpustili več iz rok in prek Urnauta izkoristili drugo zaključno žogo za 25:20.

Kovač zadovoljen z rezultatom

"Na tej tekmi sem prvič videl, da so fantje realizirali tisto, kar sem poskušal doseči na treningih, to je, da odigramo močneje v vseh tehničnih elementih. Kar je zanimivo, je to, da je bila postava precej kombinirana, a smo vseeno brez težav igrali na visoki ravni, kar je zelo pozitivna stvar. Svetovno prvenstvo bo dolgo, zato morajo biti vsi fantje v dobri formi, pripravljeni, da dajo svoj maksimum. Z rezultatom sem zadovoljen, v drugem nizu bi sicer morali zadržati prednost, a vseeno gre za prijateljsko tekmo. Pozna se nam tudi, da smo bili dolgo zunaj tekmovalnega ritma, zato je ta turnir zelo pomemben, da se čim bolje pripravimo za svetovno prvenstvo," je po tekmi povedal slovenski selektor Kovač.

"Mislim, da smo na tej tekmi dobili točno to, kar smo iskali. Dobro predstavo igralcev, ki običajno ne dobimo toliko priložnosti. Selektor je že pred turnirjem rekel, da bomo rotirali postavo, saj na prvenstvu šest, sedem igralcev ne more zdržati tega ritma. Danes smo videli, da to ne bo težava, saj imamo igralce, ki lahko vstopijo v vsakem trenutku, kar je lep obet pred prihajajočim svetovnim prvenstvom," pa je dodal podajalec reprezentance Ropret.

Kovačeva vrsta se pripravlja na premierni nastop na svetovnem prvenstvu, ki se v Italiji in Bolgariji začenja naslednji teden. Slovenija bo prvo tekmo v Nelson Mandela Forumu v Firencah odigrala v sredo, ko se bo pomerila z Dominikansko republiko, nato pa jo čakajo še Japonska, Belgija, Argentina in Italija.

LJUBLJANA, Volleyball Challenge:

SLOVENIJA - KANADA

3:1 (25, -21, 22, 20)

Slovenija: Štern 15, Pajenk, Kozamernik 6, Šket 17, Gasparini 2, Pavlović, Vinčić, Štalekar 6, Klobučar, Kovačič, Toman, Ropret 5, Urnaut 18, Čebulj. Selektor: Slobodan Kovač.

Kanada: Sanders 1, Perrin 11, Marschall, Hoag 10, Van Berkel 5, Blanknau, Derocco 2, Vernon-Evans 13, Van Doorn 4, Scatler 5, Vigrass 9, Bann, Szwarc, Loeppky 2. Selektor: Stephane Antiga.

ZDA - IRAN

3:0 (18, 15, 20)



Petek ob 17.00:

KANADA - ZDA

Ob 20.00:

SLOVENIJA - IRAN



Sobota ob 18.00:

SLOVENIJA - ZDA

Ob 21.15:

IRAN - KANADA

T. J.