Odbojkarji za začetek strli Špance

Slovenci uspešno začeli evropsko prvenstvo na Poljskem

24. avgust 2017 ob 20:28

Krakov - MMC RTV SLO, STA

Slovenci so zmagovito začeli letošnje evropsko prvenstvo v odbojki. V Krakovu so s 3:0 (25, 15, 16) premagali nekdanje evropske prvake Špance.

Varovanci Slobodana Kovača niso imeli večjih težav, pestro je bilo le v prvem nizu, v katerem so Španci še "grizli", v nadaljevanju pa jim ni več uspelo slediti aktualnim evropskim podprvakom in so izgubili.

Slovenci so prvič na evropskih prvenstvih premagali Špance, ki so predtem zmago slavili dvakrat. Leta 2007 so bili boljši v Rusiji, dve leti pozneje še v Turčiji.

Vinčić in Štern blestela

Španci na papirju niso uvrščeni med favorite v skupini, a so kljub vsemu lahko nevarni. Slovenci so se tej nevarnosti izognili in dosegli prvo zmago na prvenstvu. Potrebovali so nekaj časa, da so ujeli ritem, na začetku nikakor niso mogli razviti svoje igre, predvsem zaradi dejstva, da jim ni stekel začetni udarec. Ob drugem tehničnem odmoru so zaostajali z 12:16, a so se še pravočasno prebudili, prišli do preobrata, za katerega je zaslužna tudi menjava podajalca - Gregorja Ropreta je zamenjal Dejan Vinčić. Eden najzaslužnejših je bil tudi Tonček Štern, drugo presenečenje v začetni postavi Slovenije (na klop je potisnil Mitjo Gasparinija), ki je že v prvem nizu zbral osem točk. Točko več je na drugi strani dosegel razpoloženi Andres Villena.

Slovenci razred zase

Nadaljevanje je bilo tudi zaradi psihološke prednosti, ki je bila posledica dogodkov v prvem nizu, za slovenske fante lažje. V drugem nizu, ki ga je pri Kovačevih varovancih na mestu organizatorja igre spet začel Ropret, je na igrišču obstajala le ena ekipa. Slovenija je povedla z 9:3, prednost pa do konca le še povečala. Z bloki je blestel Jan Kozamernik, obramba je ustavila Villeno, v napadu sta bila poleg Šterna zanesljiva še Alen Šket in kapetan Tine Urnaut, ki je bil v tem delu praktično neustavljiv.

Tudi v zadnjem nizu Španci brez možnosti

Razmerje moči se ni dosti spremenilo niti v tretjem nizu, Slovenci so hitro prišli do prednosti treh točk. Ob drugem tehničnem odmoru so vodili s 16:9, takrat je tudi postalo jasno, da presenečenja ne bo in da bodo favoriti tekmo mirno pripeljali do konca.

Slovenska reprezentanca se bo v drugem krogu v soboto pomerila z Rusi, ki so v prvem krogu odpravili Bolgare s 3:0 (23, 20, 19).

Evropsko prvenstvo v odbojki (M), Poljska

Skupina C (Krakov)

1. krog:

ŠPANIJA - SLOVENIJA

0:3 (-25, -15, -16)

Španija: Villena 14, Vigil in B. Ruiz po 6, Fernandez Valcarcel 5, Gonzalez 4, Noda Blanco 2, F. Ruiz 1.

Slovenija: Štern 17, Ropret 16, Šket 15, Pajenk in Kozamernik po 8, Ropret 2, Vinčić 1.

BOLGARIJA - RUSIJA

0:3 (-23, -20, -19)

Skupina A (Gdansk)

1. krog:

FINSKA - ESTONIJA

3:2 (21, 22, -25, -22, 9)

POLJSKA - SRBIJA

0:3 (-22, -22, -20)

M. L.