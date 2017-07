Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 11 glasov Ocenite to novico! Saga glede novega formata Svetovne lige se nadaljuje ... Foto: Reuters VIDEO Se bo OZS borila za pravi... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odbojkarska zveza Slovenije od FIVB-ja zahteva pojasnila

Saga glede novega formata Svetovne lige se nadaljuje

12. julij 2017 ob 20:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vse od sredine junija, ko so se na spletni strani bolgarske odbojkarske zveze pojavile informacije o spremembi formata tekmovanja v Svetovni ligi, Odbojkarska zveza Slovenije od krovne organizacije poskuša dobiti pojasnila.

Po navedbah na spletni strani bolgarske odbojkarske zveze bi bila Slovenija, kljub zmagi v drugem kakovostnem razredu tekmovanja, izključena iz elite.

"Odbojkarska zveza Slovenije je od FIVB že pred časom zahtevala pojasnilo in predsednika mednarodne zveze, dr. Aryja Graco povabila na pogovore v Slovenijo oz. zahtevala sestanek na sedežu FIVB v Lozani. Kakršnegakoli odgovora ali povabila s strani FIVB do danes, dne 12. 7. 2017, OZS ni prejela, zato je mednarodno zvezo danes še enkrat prosila za pojasnilo," so v sporočilu za javnost zapisali na OZS-ju.

"Odbojkarska zveza Slovenije je vseskozi v stiku tako z Olimpijskim komitejem Slovenije kot tudi z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ki FIVB prav tako pozivata, da pojasni nastalo situacijo. V sodelovanju z dvema priznanima odvetniškima pisarnama so stekle tudi že aktivnosti v povezavi s pripravo pravne argumentacije primera oz. vse potrebne dokumentacije, ki bi jo OZS pristojnim inštitucijam predložila v primeru, da bi se FIVB vendarle odločila potrditi format tekmovanja, ki bi bil v škodo Sloveniji," so še dodali.

M. L.