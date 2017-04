Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Maxson Pereira (na fotografiji) in Andrej Štembergar Zupan sta bila s po 19 točkami najučinkovitejša igralca tekme. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odbojkarskega prvaka bo dala peta tekma v Tivoliju

ACH dobil prvi niz, nato pa vse v znamenju Calcita

24. april 2017 ob 18:08,

zadnji poseg: 24. april 2017 ob 19:33

Kamnik - MMC RTV SLO

Finale državnega prvenstva v odbojki še ni odločen, saj ACH Volley ni unovčil prve zaključne žoge. Calcit Volleyball je bil v Kamniku boljši s 3:1. V zmagah je 2:2.

Dvoboj je trajal dve uri in pet minut. Branilci naslova, ki lovijo že trinajsti zaporedni naslov, so ob razpoloženem Apostolosu Armenakisu dobili prvi niz (-21), nato pa je Calcit Volleyball na krilih Maxsona Pereire, Andreja Štembergarja Zupana (oba po 19 točk) in Domna Kotnika dobil naslednje tri nize (22, 22, 21) in v finalni seriji na tri zmage izsilil odločilno peto tekmo, ki bo v četrtek ob 18. uri v Tivoliju.

Sedem točk Armenakisa v prvem nizu

ACH je imel v prvem nizu ves čas pobudo, povedel je z 8:12 in 10:15. Domen Kotnik je gostitelje vrnil v igro, vendar na manj kot dve točki zaostanka kamniška ekipa ni prišla. V ključnih trenutkih sta branilce naslova reševala Apostolos Armenakis (7 točk v prvem nizu) in Jan Kozamernik, ki je z asom unovčil prvo zaključno žogo ACH-ja.

Sredi drugega niza Calcit prevzel pobudo

Drugi niz je ACH začel bolje, a je Calcit prevzel pobudo in z nizom štirih točk povedel z 12:11. Prednost je povišal na 23:20, ključen pa je bil trenutek, ko je Armenakis pri 23:22 žogo poslal v avt.

V tretjem nizu si je Calcit hitro ustvaril prednost s 6:3, toda ACH je tekmece ujel (12:12). Ko sta Jan Brulec in Matic Videčnik zaustavila Žigo Šterna, je Calcit povedel s 17:16, Sašo Štalekar pa je z dobrim servisom prednost povišal na 18:16. Kamničanov v tem nizu ni bilo več mogoče ustaviti, izkoristili so tretjo zaključno žogo za 25:22. Andrej Štemberger Zupan je do konca tretjega niza zbral že 16 točk.

Domen Kotnik Ribičev as iz rokava

Kamniška športna dvorana je bila za hip manj glasna, ko je ljubljanska ekipa v četrtem nizu povedla z 1:4, toda na preobrat ni bilo treba dolgo čakati in Calcit je povedel z 12:8. Ko je Domen Kotnik z novim asom povišal na 21:16 in zmagovalec je bil praktično že odločen. Kamničani so izkoristili drugo zaključno žogo, neubranljivo jo je v ACH-jevo polje poslal Maxson Pereira.

Prejšnje tekme finala: 1. tekma: ACH - CAL 1:3

2. tekma: CAL - ACH 0:3

3. tekma: ACH - CAL 3:2



DP v odbojki, finale, četrta tekma:

CALCIT VOLLEYBALL - ACH VOLLEY (v zmagah 2:2)

3:1 (-21, 22, 22, 21)

Calcit Volleyball: Štalekar 5, Hribar, Golob, Novljan, Ratek, Okroglič, Vidmar, Pereira 19, Brulec 4, Lakner, Kotnik 14, Štembergar Zupan 17, Videčnik 10, Konjedic.

ACH Volley: Flajs, Kozamernik 9, Kovačič, Purić 7, Satler 2, Pleško 2, Jurić, Štern 13, Pokeršnik 13, Buculjević 1, Armenakis 18.

Peta tekma finala bo v četrtek ob 18. uri v Tivoliju.

T. O.