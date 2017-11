Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Odbojkarice Formule Formis so s 3:1 premagale Gen-I Volley. Foto: OZS Dodaj v

Odbojkarski derbi Rogožankam

Pregled 7. kroga DP-ja v odbojki

20. november 2017 ob 11:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Medtem ko pri moških v 7. krogu odbojkarskega državnega prvenstva pravega derbija ni bilo, so bile pri ženskah vse oči uprte v obračun med Formulo Formis in GEN-I Volleyjem, ki so ga na koncu s 3:1 dobile Rogožanke.

Varovanke Matevža Kamnika so doslej doživele le en poraz, potem ko so v uvodnem krogu prvenstva namučile aktualne prvakinje Novo KBM Branik. Tokrat so v derbiju kroga prišle še do sedme zmage in novih treh točk, ki so jih le še utrdile na tretjem mestu lestvice. V prvih dveh nizih so bile odbojkarice Formule Formis prepričljive. V prvem so točke zbirale predvsem na račun napak nasprotnic, pri čemer so tudi dobro izvajale začetne udarce in bile prodorne v napadih in protinapadih. Za odtenek so bile od tekmic boljše tudi v drugem nizu, v katerem je skoraj 300 ljubiteljev odbojke spremljalo izjemno kakovostno igro. V tretjem nizu so na igrišču na krilih Teje Kolbl in Nike Bavdaž ter po blokih Mirte Velikonja Grbac zagospodarile Novogoričanke, v četrtem pa so za zmago domačih poskrbele predvsem Hanna Tupikina, Nina Kotnik in Darja Eržen.

Velja še omeniti, da sta se v Kamniku srečala Calcit Volley in Aliansa Šempeter. Potem ko so Šempetrčanke na razliko s 27:25 dobile prvi niz, so slovenske podprvakinje na račun dobre igre Tine Grudine in Urške Igličar, ki sta sami nanizali kar 42 točk, stvari le postavile na svoje mesto. Slovenske podprvakinje tako po porazu s Formulo Formis na predhodno odigrani tekmi 8. kroga niso dovolile še enega presenečenja.

1. DOL, 7. krog (Ž)



CALCIT VOLLEY - ALIANSA ŠEMPETER

3:1 (-25, 22, 17, 20)



NOVA KBM BRANIK - KEMA PUCONCI

3:0 (16, 21, 29)



FORMULA FORMIS - GEN-I VOLLEY

3:1 (21, 22, -13, 16)



LJUBLJANA - ZGORNJA GORENJSKA

0:3 (-26, -7, -25)



ANKARAN HRVATINI - LUKA KOPER

1:3

Lestvica: CALCIT VOLLEY 8 7 1 22 točk NOVA KBM BRANIK 7 7 0 21 FORMULA FORMIS 8 7 1 20 GEN-I VOLLEY 7 5 2 14 ALIANSA ŠEMPETER 7 4 3 12 KEMA PUCONCI 7 2 5 6 LUKA KOPER 7 2 5 6 ZGORNJA GORENJSKA 7 1 6 4 ANKARAN HRVATINI 7 1 6 3 LJUBLJANA 7 0 7 0



1. DOL, 7. krog (M)



MARIBOR - ČRNUČE

3:0 (20, 23, 16)



KRKA - ACH VOLLEY

0:3 (-16, -23, -18)



PANVITA POMGRAD - GEN-I VOLLEY

3:0 (16, 14, 22)



CALCIT VOLLEY - HOČE

3:0 (11, 19, 19)



SALONIT - TRIGLAV KRANJ

3:0 (24, 17, 20)

Lestvica: CALCIT VOLLEY 6 5 1 16 točk SALONIT 7 6 1 15 ACH VOLLEY 5 5 0 15 PANVITA POMGRAD 7 5 2 15 TRIGLAV KRANJ 7 4 3 12 HOČE 7 3 4 10 MARIBOR 6 3 3 8 ČRNUČE 7 1 6 5 GEN-I VOLLEY 7 1 6 2 KRKA 7 0 7 1

C. R.