Odbojkarski spektakel bo združil okoli 10.000 ljudi na Kongresnem trgu

Na Kongresnem trgu je postavljeno eno igrišče, in sicer osrednje, kjer bodo poleg posameznih tekem skupinskega dela in četrtfinala na sporedu tudi vsi obračuni za najvišja mesta. Preostali del tekmovanja, vključno s kvalifikacijami in deloma Sberbank državnimi prvenstvi za mlade, bo potekal v Športnem parku Ludus v Črnučah. Foto: Aleš Oblak Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta postavljena kot prva nosilca turnirja in glede na njuno kakovost lahko posežeta prav po samem vrhu. Poleg njiju bodo med moškimi nastopili še državna prvaka Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk, Gašper Plahutnik in Sergej Drobnič ter mlada 19-letni Žiga Kumer in 16-letni Rok Možič. V kvalifikacijah bosta igrala Iztok Novak in Jure Peter Bedrač. Foto: Aleš Oblak Med dekleti si največ obetajo od državne prvakinje Tjaše Jančar in Tjaše Kotnik, ki sta bili že četrti na lanskem ljubljanskem turnirju. Še eno slovensko orožje bosta izkušeni odbojkarici na mivki Ana Skarlovnik in Jelena Pešić, tu so še Nina in Tajda Lovšin ter mladi Katarina Bulc in Nina Zdešar. Nika Bevc in Kaja Kersnik se bosta poskušali prebiti skozi kvalifikacije. Foto: Aleš Oblak Turnir FIVB Beach Volleyball Tour 1 Star Ljubljana se bo začel 3. avgusta v Športnem parku Ludus v Črnučah, ko bodo na sporedu kvalifikacijski obračuni. Na njih se bo po šestnajst ekip v ženski in moški konkurenci med seboj pomerilo za štiri mesta, ki vodijo na glavni turnir. Ta se bo začel dan kasneje, odbojkarske boje pa bo mogoče spremljati tako v Črnučah kot tudi že na Kongresnem trgu. V središču prestolnice se bodo izločilni boji začeli 4. avgusta, polfinalne tekme ter ženski in moški finalni obračuni pa bodo potekali 5. avgusta. Odbojka na mivki je šport, ki poteka zunaj in pri katerem se vremenskim vplivom preprosto ne morejo izogniti. Odbojkarske tekme potekajo tako v največji vročini kot v močnem vetru in v dežju. Le v primeru kakšnih hujših neviht, ki bi lahko ogrozile zdravje ali celo življenje igralcev, se tekme prekinejo in ko se razmere umirijo, se tekmovanje nadaljuje. Foto: Aleš Oblak Ljubljanski mednarodni turnir je edinstven, saj se odvija v središču mesta. V ospredju bodo odbojkarji in odbojkarice iz vsega sveta, s spremljevalnim programom pa bodo poskrbeli za vse okuse. Foto: MMC RTV SLO

Odbojkarski spektakel bo združil okoli 10.000 ljudi na Kongresnem trgu

Ljubljana v znamenju odbojke na mivki od 3. do 5. avgusta

2. avgust 2018 ob 06:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Cilj praktično vsakega športnika je nastop na olimpijskih igrah. Tako je tudi za odbojkarje na mivki dragocena vsaka točka, ki jo lahko osvojijo na turnirjih. Nastopajoči se bodo vsekakor tudi zaradi tega še dodatno potrudili in obetamo si lahko veliko atraktivnih potez in napete odbojkarske obračune."

Tako pred začetkom turnirja svetovne serije odbojke na mivki v Ljubljani, ki bo štel tudi za točke na svetovni lestvici, te so pomembne za olimpijski nastop, razmišljajo pri Odbojkarski zvezi Slovenije, ki organizira turnir FIVB Beach Volley Tour 1 Star Ljubljana.

Kako dolgo je trajalo, da pripeljejo tak turnir v Slovenijo: "Vse skupaj se je začelo leta 2014, ko je Odbojkarska zveza Slovenije zopet začela več vlagati v odbojko na mivki in se odločila za organizacijo odmevnega mednarodnega turnirja Ljubljana Beach Volley Challenge. Odziv je bil odličen, turnir pa je bil nato organiziran še dvakrat, leta 2015 in 2016, lani pa se je zveza prvič podala v organizacijo turnirja najvišjega ranga evropske serije CEV Masters za moške in drugega ranga serije CEV Satellite za ženske. Letos bomo v Sloveniji lahko prvič spremljali turnir svetovne serije, pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze FIVB," je ozadje pojasnil generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije, Gregor Humerc.

V treh dneh 10.000 ljudi

Z dogodkom v središču prestolnice, po mnenju organizatorjev se bo v treh dneh na Kongresnem trgu skupaj zbralo približno 10.000 ljudi, želijo povečati tudi zanimanje za odbojko na mivki pri nas: "S tem ko igrišče postavimo v središče mesta, poskrbimo, da nas opazi več ljudi, na ta način pa zagotovimo tudi polne tribune. Pogosto se naključni mimoidoči ustavijo za nekaj minut, potem pa jih dogajanje tako prepriča, da ostanejo po več ur. Gre namreč za zelo atraktiven šport, s katerim se, tudi rekreativno, ukvarja zelo veliko ljudi. Odbojkarsko dogajanje, pester spremljevalni program in prelepa kulisa so hkrati dobitna kombinacija za popularizacijo odbojke na mivki."

Odbojka na mivki zapadla v krizo

Ta je bila konec 90. let prejšnjega in na začetku tega tisočletja zelo razvita v Sloveniji: "Spremljali smo serijo turnirjev na najvišji ravni, po letu 2011, ko je na Ptuju potekal odmeven mednarodni turnir Beach Master, pa je odbojka na članski ravni, z izjemo dobre organizacije državnih prvenstev v Kranju, zapadla v krizo, iz katere jo bo treba potegniti. V prvi vrsti skozi ljubljanski mednarodni turnir, velik korak naprej je že omenjena pokrita dvorana, letos smo dobili še tehničnega vodjo in selektorja, spremenil se je sistem tekmovanj pri mladih, od katerih se jih je nekaj že odločilo, da bo kariero nadaljevalo le še v odbojki na mivki, in ne več v dvoranski odbojki. Med mladimi je tudi sicer vedno vladalo izjemno zanimanje za to panogo, saj se je turnirjev za državno prvenstvo udeleževalo zares veliko ekip."

Število odbojkarjev na mivki raste

Zanimalo nas je, ali je uspeh slovenskih odbojkarjev in odbojkaric morebiti pripomogel k razvoju odbojke pri nas, se več mladih odloča za vpis k odbojki, bodisi dvoranski bodisi k odbojki na mivki? "V dvoranski odbojki v zadnjih letih opažamo izjemne uspehe, tako v članski kot v mladinskih kategorijah. Glede na to, kako priljubljena je odbojka v svetu, in to prav na vseh celinah, ti uspehi pomenijo še toliko več. Tudi v odbojki na mivki naše najboljše dvojice že posegajo po vse višjih mestih, odbojka spada tudi med najbolj priljubljene športe pri rekreativcih. Pri samem vpisu v odbojkarske dejavnosti pri dekletih že od nekdaj vlada izjemno zanimanje, verjetno je odbojka celo najmnožičnejši šport v Sloveniji. Pri fantih je drugače, saj so tu nogomet, rokomet in košarka, a zaradi požrtvovalnosti športnih delavcev v klubih in nekaterih šolah, se stanje izboljšuje. Odkar imamo v Ljubljani pokrito dvorano za odbojko na mivki in odkar na Obali sezono na mivki začenjajo že zgodaj spomladi, tudi število mladih odbojkarjev na mivki raste."

Skoraj 150 ljudi ustvarja ljubljanski turnir

A vrnimo se k letošnjemu projektu, ki je zelo obsežen, vanj je skupaj s prostovoljci in pobiralci vključenih skoraj 150 oseb. Kako potekajo priprave: "Zdaj, ko je za nami že toliko uspešno organiziranih turnirjev, je vse skupaj precej lažje, saj so stvari nekako že postavljene in utečene. Vseeno lahko rečemo, da priprave potekajo vse leto, če ne drugega na sestankih, z iskanjem partnerjev in sponzorjev, vse večje so tudi zahteve obeh mednarodnih zvez, evropske in svetovne, ki se jim moramo prilagoditi. Seveda pa so najintenzivnejši zadnji meseci."

Pravila so takšna, da lahko na glavnem turnirju nastopi le po 16 dvojic pri moških in ženskah, pri čemer si po štiri dvojice uvrstitev v glavni del tekmovanja zagotovijo v kvalifikacijah. V teh lahko nastopi le 16 parov, kar pomeni, da vsega skupaj lahko tekmuje le po 28 parov v moški in ženski konkurenci. Organizatorji so letos prejeli prijave kar 96 dvojic iz 29 držav, prijave so prišle tudi iz Brazilije, ZDA, Kanade, JAR, Avstralije, Kube in Japonske. Na glavni del turnirja so že uvrščene po štiri slovenske dvojice v ženski in moški konkurenci. Po še en par na kategorijo si bo svoj nastop na glavnem delu turnirja poizkušal izboriti v kvalifikacijah.



300 ton mivke sredi Kongresnega trga

Svojevrsten izziv organizatorjem predstavlja mivka, a je po toliko letih postopek prevzema in dostave mivke pa tudi urejanja igrišča že zelo dobro utečen, je pojasnil Kumerc. Na igrišče na osrednjem trgu so nasuli 190 m3, kar pomeni skoraj 300 ton mivke.

Letos pa mivke med svojimi prsti ne bodo občutili le tekmovalci, ampak tudi obiskovalci. Tako kot na vsaki plaži ne bo manjkalo senčnikov in ležalnikov, na katerih se bodo obiskovalci lahko odpočili in si nabrali nekaj dodatne energije. Za tiste, ki so na plaži radi bolj aktivni, bodo poskrbeli tudi z igriščem za odbojko ena na ena, z vodnim zorbingom in odbojko na vodi, za najmlajše pa pripravljamo pravi peskovnik, v katerem bodo lahko ustvarjali peščene gradove, oziroma ustvarjalni kotiček.

Najbolj polne tribune pričakujejo vse dni proti večeru, ko so na sporedu najbolj zanimive tekme.

