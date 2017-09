Odlična forma Slovenije tudi v Carigradu - suvereno v četrtfinale

Danes na sporedu štiri tekme

9. september 2017 ob 07:23,

zadnji poseg: 9. september 2017 ob 12:59

Ljubljana

Slovenska košarkarska reprezentanca je odlično začela dvoboje v Carigradu, saj je v osmini finala evropskega prvenstva zlahka premagala Ukrajino z 79:55.

Tekmeci so uspeli izenačiti le na 3:3, nato je slovenski vlak odbrzel proti četrtfinalu. Najprej je lokomotivi poveljeval Luka Dončić (10 točk do izida 16:7), nato je bil glavni Klemen Prepelič (dve trojki), v tretji četrtini pa je vse dvome razblinil Anthony Randolph (v tem delu 12 točk, ukradena žoga in blokada).

Nekoliko slabše je tokrat odigral Goran Dragić, kapetan je v 20 minutah dosegel le pet točk, iz igre pa je metal zelo skromno (2/12). A selektor Igor Kokoškov tokrat njegovih presežkov ni potreboval. Drugače bo bržkone v nadaljevanju turnirja, Slovenijo v torek čaka četrtfinale. Pomerila se bo z boljšim iz nedeljskega dvoboja Črna gora - Latvija.

Vabljeni k branju in poslušanju: kapetan slovenske reprezentance Goran Dragić je bil gost podkasta Številke.



1. četrtina

Slovenija je tekmo začela s peterko Dragić, Murić, Blažič, Vidmar in Dončić. Na začetku je bil najbolj razpoložen Dončić, ki je za Slovenijo zadel prvih sedem točk (7:3). S trdo igro v obrambi se je prednost počasi, a zanesljivo večala. Ko je Dončić v 8. minuti zadel en prosti met, je bilo že 16:7 (Dončić jih je prispeval 10). Že v naslednjem napadu je Prepelič zadel trojko za vodstvo z 19:7. Slovenija je prednost varno obdržala do konca četrtine, že v tem delu igre se je med strelce vpisalo kar sedem igralcev.

2. četrtina

Tudi ta del se je začel z nekaj slovenskimi napakami, saj so igralci v belem zgrešili prve tri mete iz igre, a se po koših Čančarja in Randolpha spet prišli v dvoštevilsko prednost (30:19). Američan s slovenskim potnim listom je bil razpoložen, saj je v seriji dosegel še štiri točke, po novi trojki Prepeliča pa je prednost zrasla že na +17 (38:21). Ob polčasu je bila razlika ogromna (42:27). Junak predtekmovanja Goran Dragić v prvem polčasu strelsko ni bil razpoložen (3 točke, met iz igre: 1/8), zato se je breme enakovredno porazdelilo med Dončića, Prepeliča (oba 10) in Randolpha (9).

3. četrtina

Kokoškov je drugi polčas začel z isto peterko kot je odprl tekmo. Prednost se je ves čas vrtela okrog 15 točk, po trojki Randolpha pa je prvič presegla mejo 20 točk (55:34). Igralec Reala je bil v tej četrtini res blestel, saj je dosegel 12 točk, tik ob izdihljajih pa je blokiral met Konjevu. Izid je bil tako kar 68:43.

4. četrtina

Minute, kjer je bilo vse že odločeno, so bile pričakovano precej raztrgane. V napadu je bilo precej napak, Slovenija pa je v obrambi povsem dominirala, saj koša ni prejela kar pet minut! Zadnje minute so bile zgolj formalnost.

Misli se zdaj usmerjajo proti četrtfinalu, Slovenija bo na ime svojega tekmeca morala počakati še en dan. Forma, uigranost in dobra predstava predvsem v obrambi vlivajo precej upanja.

EuroBasket, osmina finala

SLOVENIJA - UKRAJINA

79:55 (26:17, 16:10, 26:16, 11:12)

Randolph 21, Prepelič in Dončić po 14, Vidmar in Blažič po 8, Dragić 5, Nikolić 4, Čančar 3, Murić 2; Pustozvonov 11, Lukašov 9, Bobrov 8, Lipovi 6, Zajcev 5, Kolčenko, Kravcov in Pustovji po 4, Kornijenko in Konjev po 2.

Danes ob 14.15:

NEMČIJA - FRANCIJA

Ob 17.45:

FINSKA - ITALIJA

Ob 20.30:

LITVA - GRČIJA



Nedelja ob 11.30:

LATVIJA - ČRNA GORA

Ob 14.15:

SRBIJA - MADŽARSKA

Ob 17.45:

ŠPANIJA - TURČIJA

Ob 20.30:

HRVAŠKA - RUSIJA

