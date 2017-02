Peter Prevc vodi po prvi seriji, med deset tudi Lanišek in Domen Prevc

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

16. februar 2017 ob 09:51,

zadnji poseg: 16. februar 2017 ob 12:01

Pjongčang - MMC RTV SLO

Na olimpijski generalki srednje naprave v Pjongčangu je v prvi seriji izvrstno nastopil Peter Prevc, ki je s 109 m v vodstvu, peti je Anže Lanišek (109,0), Domen Prevc (105,0) pa je deveti.

Tekma bi morala biti na veliki napravi, a so jo zaradi neugodnih vetrovnih razmer prestavili na srednjo skakalnico. V prvi seriji je veter precej menjal moč, pihal pa je kar močan vzgornik.

Peter ima 2,6 točki prednosti pred Danielom Andrejem Tandejem, ki je sicer skočil 111,5 m, toda Norvežan je imel boljše razmere od slovenskega asa. Tretji je Stefan Kraft, ki je navdušil v kvalifikacijah z novim rekordom olimpijske naprave, v prvi seriji pa je pristal pri 106,0 m. Avstrijec je skočil s 13. zaletnega mesta, s katerega se je spustil tudi vodilni v svetovnem pokalu Poljak Kamil Stcoh, ki je po prvi seriji 18., ostali pa so skakali s 14.

Lanišek je odlično izkoristil ugodne razmere in je bil do nastopa Petra Prevca v vodstvu, tudi Domen se je dobro znašel, v finale pa se je s 102,0 m prebil Jernej Damjan, ki je zasedel 21. mesto. Ostali trije so razočarali. Anže Semenič se je z 92,0 m uvrstil na 39. mesto, Cene Prevc je bil z 89,0 m 42., Jurij Tepeš pa s 84,5 m le 48. Po tretjem mestu na poletih v Oberstdorfu je na manjši azijski turneji na vseh štirih tekmah ostal brez točk. Prav tako se iz Sapora in Pjongčanga brez točk vrača Cene Prevc.

V sredo se je v slovenski ekipi izkazal Anže Lanišek, ki je s četrtim mestom izenačil najboljšo uvrstitev v karieri. Mladenič, ki se je letos dolgo časa lovil v svetovnem pokalu, je zablestel s finalnim skokom, ki je meril kar 139,5 m. Dober je bil že v torkovih kvalifikacijah za prvo tekmo, ko je bil drugi.

V kvalifikacijah je bil najboljši Nemec Karl Geiger, ki je skočil kar 112 m. Za sedem točk je prehitel rojaka Stephana Leyheja, ki je skočil 105 m.

Od Slovencev je bil najboljši Lanišek, ki je s 101,5 m zasedel šesto mesto. Ostali so se odrezali slabše, a so se vendarle vsi uvrstili na tekmo. Jurij Tepeš je bil z 92 m 29., Jernej Damjan s 93 m mesto za njim, Anže Semenič je bil z 91,5 m 36., Cene Prevc pa z 90 m 37.

Med že uvrščenimi na tekmo je Peter Prevc skočil 104 m, daljši so bili Andreas Wellinger in Maciej Kot, ki sta oba zmogla 104,5 m, ter sredin zmagovalec Stefan Kraft, ki je s kar 113,5 m znova potrdil imenitno pripravljenost. Avstrijec je postavil nov rekord srednje skakalnice v Pjongčangu. Domen Prevc je pristal pri 93,5 m.

Po prvi seriji: daljave točke 1. P. PREVC SLO 109,0 128,2 2. D.-A. TANDE NOR 111,5 125,6 3. S. KRAFT AVT 106,0 125,4 4. M. KOT POL 108,5 125,1 5. A. LANIŠEK SLO 109,0 121,7 6. K. GEIGER NEM 107,0 119,6 7. C. AIGNER AVT 108,0 118,5 8. M. BOYD-CLOWES AVT 107,0 117,5 9. D. PREVC SLO 105,0 116,4 10. P. ZYLA POL 106,5 115,5 ... 18. K. STOCH POL 100,0 107,3 21. J. DAMJAN SLO 102,0 106,4 39. A. SEMENIČ SLO 92,0 85,0 42. C. PREVC SLO 89,0 78,9 48. J. TEPEŠ SLO 84,5 70,8