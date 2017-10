Odlične kvalifikacije Švice, ki bo še trepetala

476. del rubrike Športni SOS

11. oktober 2017 ob 11:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Švica je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo osvojila kar 27 od 30 možnih točk, a si še vedno ni zagotovila poti v Rusijo.

Enak izkupiček so namreč dosegli še Portugalci in se zaradi boljše razlike v zadetkih uvrstili na svetovno prvenstvo, Švicarje pa čaka izziv dodatnih kvalifikacij. Ta nenavadni razplet je izhodišče tokratnih vaših vprašanj na portalu Športni SOS. Še vedno ste vabljeni k zastavljanju vprašanj.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



1.043. Največ koliko točk še ni zadostovalo za neposredno uvrstitev na svetovno ali evropsko prvenstvo. Upoštevajte le primere, ko se je na prvenstvo uvrstila le prva ekipa. Zanima me najboljših deset primerov.

Krištof Kovačič

Švicarji so postali svojevrstni rekorderji, saj so osvojili 27 od možnih 30 točk, a je bilo to vseeno premalo za prvo mesto in neposredno uvrstitev na veliko tekmovanje. V spodnji tabeli so reprezentance, ki so igrale v skupinah s po šestimi reprezentancami (torej so imele vse moč osvojiti 30 točk).

Reprezentanca Tekmovanje Točke Švica SP 2018 27 Grčija SP 2014 25 Irska SP 2002 24 Jugoslavija SP 1998 23 Italija SP 2018 23 Rusija SP 2010 22 Hrvaška EP 2012 22



Opomba: Omenjenim nato sledi sedem reprezentanc, ki so osvojile 21 točk.

Omeniti velja še nekatere cikluse, v katerih se je najboljši drugouvrščeni neposredno uvrstil na veliko tekmovanje. To so Švedska 2006, Poljska 2006 in Švedska 2012, ki so osvojile po 24 točk ter Škotska 1998 in Portugalska 2000, ki sta zbrali po 23 točk.

Če za merilo uporabimo odstotek možnih točk, lahko upoštevamo tudi skupine s petimi in sedmimi reprezentancami. Sledi pregled desetih najuspešnejših drugouvrščenih ekip, ki si niso izborile neposredno uvrstitev na veliko tekmovanje.

Ekipa Cikel Tekme Točke % Švica SP 18 10 27 90,0 Grčija SP 14 10 25 83,3 Irska SP 02 10 24 80,0 Nizozemska EP 04 8 19 79,2 Turčija EP 04 8 19 79,2 Jugoslavija SP 98 10 23 76,6 Italija SP 18 10 23 76,6 Belgija SP 98 8 18 75,0 Italija SP 98 8 18 75,0 Češka SP 06 12 27 75,0



Opomba: V zadnjih treh stolpcih je število tekem, ki jih je vsaka reprezentanca odigrla, sledi številoi osvojenih točk in pretvorba v odstotke vseh možnih točk.

1.044. Najmanj kolikšno število točk je še zadostovalo, da se je prvouvrščena reprezentanca uvrstila na svetovno ali evropsko prvenstvo?

Krištof Kovačič

Če upoštevamo odstotke, dobimo tri zmagovalce z enakim izkupičkom. Gre za Italijo (2000), Dansko in Švico (2004), ki so v kvalifikacijah za preboj na evropsko prvenstvo, zmagale v svoji skupini s po 15 osvojenimi točkami (kar znaša 62,5 odstotka vseh možnih točk). Vse so imele popolnoma enak izkupiček: štiri zmage, trije remiji in en poraz.

1.045. Švica s 27 točkami lahko izpade v dodatnih kvalifikacijah. Zanima me lestvica desetih reprezentanc, ki imajo največ točk, a niso zaigrale na velikem tekmovanju (ker so imele premalo točk ali pa so izpadle v dodatnih kvalifikacijah).

Krištof Kovačič

Zaradi združitve vseh različnih skupin je spet upoštevan odstotek točk. Največji tovrstni osmoljenec je Turčija, ki je v kvalifikacijah 2004 z 19 točkami osvojila drugo mesto. Na voljo je bilo 24 točk, kar pomeni, da je osvojila 79,2 odstotka možnih točk. Pred njo se je uvrstila Anglija z 20 točkami.

Ekipa Cikel Tekme Točke % Turčija EP 04 8 19 79,2 Rusija SP 10 10 22 73,3 Rusija SP 98 8 17 70,8 Švedska * SP 98 10 21 70,0 Ukrajina SP 10 10 21 70,0 Ukrajina SP 14 10 21 70,0 Romunija * SP 06 12 25 69,4



Opomba: Švedska in Romunija sta v svoji skupini osvojili tretje mesto in se nista prebili niti v dodatne kvalifikacije, vse preostale reprezentance pa so izpadle v dodatnih kvalifikacijah.

1.046. Katere reprezentance se niso uvrstile na veliko tekmovanje, a so v istem kvalifikacijskem ciklusu osvojile več točk v primerjavi s kakšno reprezentanco, ki pa se je na prvenstvo vseeno uvrstila?

Krištof Kovačič

Spet uporabljam merilo odstotka točk. V prvem stolpcu je izpostavljena reprezentanca, ki je osvojila najnižji odstotek točk in se še vseeno uvrstila na veliko tekmovanje. V zadnjem stolpcu pa so tiste reprezentance, ki so imele višji odstotek, a se na zaključni turnir niso prebile.

Na EP/SP Turnir Točke Odstotek Več, a brez Hrvaška SP 1998 15 62,5 Rusija 70,8

Švedska 70,0

Ukrajina 66,7

Portugalska 63,3 Anglija EP 2000 13 54,2 Irska 66,7

Ukrajina 66,7

Rusija 63,3

Hrvaška 62,5

Škotska 60,0

Švica 58,3

Slovaška 56,7 Rusija EP 2004 14 58,3 Turčija 79,2

Belgija 66,7 Švica SP 2006 18 60,0 Romunija 69,4

Slovaška 63,9

Turčija 63,9

Danska 61,1 Portugalska SP 2010 19 63,3 Rusija 73,3

Ukrajina 70,0

Hrvaška 66,7 Češka EP 2012 13 54,2 BiH 66,7

Norveška 66,7

Madžarska 63,3

Armenija 56,7

Turčija 56,7 Hrvaška SP 2014 17 56,7 Ukrajina 70,0

Švedska 66,7

Romunija 63,3





Slavko Jerič