Odlični branilec Bonucci uradno okrepil Milan

Odškodnina naj bi znašal 40 milijonov evrov

14. julij 2017 ob 11:44

Torino/Milano - MMC RTV SLO

Odmeven prestop v Serie A. Za Milan je podpisal steber Juventusove obrambe Leonardo Bonucci, ki je za torinski klub igral zadnjih sedem sezon in osvojil šest naslovov prvaka.

30-letnik naj bi pogodbo s sedemkratnimi evropskimi prvaki podpisal že ta konec tedna. Milan utegne za Bonuccija, ki je za italijansko izbrano vrsto zbral 70 nastopov, Juventusu odšteti do 40 milijonov evrov.

Bonucci, ki je nogometno pot med člani začel pri Milanovem mestnem tekmecu Interju, je z Juventusom osvojil "scudetto" šest sezon zapored, po trikrat se je veselil naslova italijanskega pokalnega in superpokalnega zmagovalca. Prav tako je s staro damo dvakrat zaigral v finalu Lige prvakov, a je moral obakrat priznati premoč španskima velikanoma, Barceloni in Realu iz Madrida.

Novi kitajski lastniki Milana očitno mislijo zelo resno, letos so za okrepitve zapravili že več kot 100 milijonov evrov, na San Siro pa so pripeljali Andreja Silvo (Porto), Ricarda Rodrigueza (Wolfsburg), Hakana Calhanogluja (Bayer Leverkusen), Andreo Contija (Atalanta) in Matea Musacchia (Villarreal).