Odlični Čimžar potopil zmaje, železarji na pragu polfinala

V torek si lahko Jeseničani že zagotovijo polfinale

10. marec 2018 ob 18:00,

zadnji poseg: 10. marec 2018 ob 20:13

Jesenice - MMC RTV SLO

Jeseniški hokejisti so prikazali najboljšo predstavo v četrtfinalu Alpske lige. V Podmežakli so napolnili mrežo SŽ Olimpije (5:0) in vodijo že s 3:0 v zmagah. Vstopnico za polfinale lahko prevzamejo že v torek.

Železarji so se morali pošteno potruditi za zmagi na uvodnih dveh tekmah. Po grenkem porazu na četrtkovi tekmi v Tivoliju je bil trener Jure Vnuk besen na sodnike. Uporabljal je že vojaško retoriko, ki je očitno še bolj podžgala Jeseničane.

Tretji obračun pred 3.100 gledalci v hokejskem hramu na Ledarski 4 je pokazal, da je razlika med ekipama še vedno velika v korist državnih prvakov, zeleno-beli pa ne zdržijo ritma napornih tekem v končnicah. Razmerje v strelih na vrata je bilo 33:27.

Branilec Kristjan Čepon je v petek dobil dve tekmi prepovedi igranja zaradi naleta na Žana Jezovška, ki so ga z ledu odnesli na nosilih in bo zaradi lažjega pretresa možganov odsoten približno teden dni.

Sodja unovčil prednost igralca več

V prvi tretjini so bili gostitelji precej boljši, vseskozi so ogrožali Tilna Spreitzerja. V 9. minuti je moral na kazensko klop Črt Snoj, Urban Sodja pa je z natančnim strelom z desne strani poslal plošček v mrežo.

Čimžar blestel v drugi tretjini

Ključna je bila druga tretjina, v kateri so se izbranci Gabra Glaviča razleteli po ledu. V 24. minuti je junak druge tekme Adis Alagić mojstrsko prodrl, zadržal plošček in pred vrati zaposlil osamljenega Gašperja Glaviča, ki je z bližine povišal na 2:0. Olimpija je nato pritisnila, a je bil vedno na pravem mestu odlični vratar Clarke Saunders. Po pol ure igre je Tadej Čimžar unovčil podajo Sodje.

Ljubljančani so bili vse bolj razglašeni, v 38. minuti je sijajni Čimžar preigral Boštjana Groznika in podal do Luke Bašiča, ki je zabil plošček v mrežo. V zadnji minuti druge tretjine je moral na kazensko klop Maks Selan zaradi zadrževanja s palico, Čimžar pa je z desne strani spravil plošček mimo Spreitzerja v mrežo.

Hebar v vratnico

V zadnji tretjini je ritem igre močno padel. Olimpija je skušala priti vsaj do častnega zadetka, najbližje je bil Andrej Hebar, ki je zadel vratnico.

Četrta tekma bo v torek ob 19.15 v Tivoliju. Jeseničani bodo imeli že prvi "zaključni plošček", da četrtfinalni niz končajo brez praske in se prebijejo v polfinale.

Četrtfinale, tretje tekme:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA 3:0

5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

3.100; Sodja 9., Glavič 24., Čimžar 30., 40., Bašič 38.

Ob 19.30:

FELDKIRCH - PUSTERTAL 1:1



Ob 20.00:

RITTEN - SALZBURG MLADI 1:1



Ob 20.30:

ASIAGO - VIPITENO 2:0

Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage. Preostali termini so 13., po potrebi pa še 15., 17. in 20. marec.

A. G.