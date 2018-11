Odlični Đoković gladko odpravil Isnerja

Novak Đoković je velik favorit za zmago na zaključnem mastersu. Foto: Reuters Alexander Zverev je slabo začel dvoboj proti Marinu Čiliću, vseeno pa na koncu zmagal. Foto: Reuters VIDEO Zverev v dveh podaljšanih... Sorodne novice Nišikori unovčil 34 neizsiljenih napak raztresenega Federerja Dodaj v

12. november 2018 ob 17:29,

zadnji poseg: 12. november 2018 ob 22:29

London - MMC RTV SLO

Prvi igralec sveta Novak Đoković je udarno začel zaključni masters v Londonu. Johna Isnerja je odpravil s 6:4 in 6:3. Alexander Zverev je po dveh podaljšanih igrah premagal Marina Čilića.

Đoković je upravičil vlogo favorita in visokoraslega ameriškega rezervista – na turnir se je prebil po poškodbi Rafaela Nadala – zanesljivo ugnal po uri in 13 minutah. Srb je v drugem delu sezone razred zase in po prikazanem v uvodnem krogu v O2 Areni ga bo zelo težko premagati.

Isner, ki prvič igra na zaključnem turnirju sezone, je imel težave v uvodnih dveh igrah na svoj začetni udarec. Đoković je sijajno vračal močne servise in bil precej bolj nevaren z osnovne črte. Edini brejk mu je uspel v peti igri. Američan je bil popolnoma nemočen na servis Srba.

Prve tri igre na svoj servis v drugem nizu je Đoković dobil brez izgubljene točke. Isner je povedel s 3:2, nato pa ni osvojil niti igre več. Srb je bil brezhiben, naredil je le šest neizsiljenih napak, Isner pa kar 26. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 64:44.

Trikrat odvzeti servis Isnerju – pogosto misija nemogoče

"Kar trikrat sem odvzel servis Isnerju, kar je pogosto misija nemogoče. Res sem dobro serviral, tudi igra z osnovne črte mi je stekla. Pri tako močnih servisih se je treba odločiti za eno stran, drugače ne gre. Užival sem v odmoru, a zelo sem pogrešal tenis na najvišji ravni," je poudaril Đoković.

Zverev dobil obe podaljšani igri

21-letni Zverev je slabo začel, delal je številne napake, in tekmec je povedel z 1:4 in 2:5. Vseeno je Nemec izsilil podaljšano igro, ki se je končala s 7:5. Ko se je v odločilni točki Zverev odločil za skrajšano žogico, nato pa še za dolg bekhend, ob katerem je žoga pristala ravno na črti, je bil Čilić nemočen.

Tudi v drugem nizu si je vsak od nasprotnikov privoščil po eno izgubljeno igro, nato pa je imel v deveti igri, pri vodstvu s 5:4, Zverev prvo zaključno žogo. Hrvat se je rešil z odličnimi servisi in nanizal tri točke zapored.

V podaljšani igri je Zverev povedel s 5:1, potem ko je Čilić naredil četrto dvojno napako, čeprav je posnetek pokazal, da je bila pri drugem servisu žoga v resnici v polju. Zverev si je v naslednji točki priigral pet zaključnih žog, izkoristil je že prvo.

ZAKLJUČNI TURNIR SERIJE ATP, London

(8.500.000 am. dolarjev, trda podlaga)

Skupina Guga Kuerten:

ZVEREV (NEM/3) - ČILIĆ (HRV/5)

7:6 (5), 7:6 (1)

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - ISNER (ZDA/8)

6:4, 6:3



Skupina Lleyton Hewitt:



Torek ob 15.00:

ANDERSON (JAR/4) - NIŠIKORI (JAP/7)

Ob 21.00:

THIEM (AVT/6) - FEDERER (ŠVI/2)

