Odlični Icardi kaznoval neučinkovitost Rome

Dybala s hat-trickom pripravil velik preobrat v Genovi

26. avgust 2017 ob 21:00,

zadnji poseg: 26. avgust 2017 ob 23:05

Rim - MMC RTV SLO

Juventus se je že po sedmih minutah znašel v velikih težavah, Genoa je povedla z 2:0. Na veliko sceno je nato stopil Paulo Dybala in s tremi zadetki poskrbel za velik preobrat in zmago stare dame v 2. krogu Serie A (2:4). Na večernem derbiju je Roma izgubila proti Interju z 1:3.

Srečanje na stadionu Luigi Ferraris se je začelo sanjsko za gostitelje. Goran Pandev je ušel po desni strani in podal pred vrata, kjer je Miralem Pjanić preusmeril žogo v lastno mrežo v 19. sekundi. V 7. minuti je Bolgar Andrey Galabinov padel v kazenskem prostoru, videosodnik je glavnemu sodniku Luci Bantiju signaliziral, da je bil storjen prekršek, in z bele točke je Galabinov po sredini vrat matiral Gianluigija Buffona.

Gostje so se zbrali po četrt ure igre, ko je Pjanić v kazenskem prostoru zaposlil Dybalo, ki je z desetih metrov potisnil žogo v mrežo. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je videosodnik znova določil najstrožjo kazen, potem ko je strel Maria Mandžukića iz bližine z roko odbil Darko Lazović. Dybala je z močnim strelom z enajstih metrov poslal žogo pod prečko.

V 62. minuti je Mandžukić z visoko žogo v kazenskem prostoru našel Juana Cuadrada, ki se je odlično znašel. Žogo si je s prsmi nastavil na levico in z natančnim strelom ukanil Mattio Perrina. Gostiteljem se ni uspelo pobrati po šoku. V 92. minuti je Gonzalo Higuain podal do Dybale, ki je z levo nogo zadel v bližnji kot.

Roma trikrat v okvir vrat

Na rimskem Olimpicu je imela Roma veliko premoč v prvem polčasu. Priložnosti so se kar vrstile. Aleksandar Kolarov je v 14. minuti iz voleja zadel vratnico. V naslednji minuti je Radja Nainggolan poslal visoko žogo v kazenski prostor, kjer si je Edin Džeko mojstrsko zaustavil žogo s prsmi in jo z desnico zabil v mrežo. Samir Handanović je bil nemočen. Gostitelji so imeli tudi po zadetku pobudo, Nainggolan je šest minut pred odmorom z 20 metrov stresel vratnico.

Icardi izjemno spreten pred vrati

V 65. minuti se je še tretjič tresel okvir vrat, tokrat je bil blizu Diego Perotti. Staro nogometno pravilo se je potrdilo dve minuti zatem. Inter je izenačil prek Maura Icardija, ki je odlično sprejel podajo Antonia Candreve in iz obrata poslal žogo v mrežo. 24-letni napadalec je bil neustavljiv, deset minut zatem je unovčil še lepo podajo Ivana Perišića z leve strani. Hrvat je tudi v 87. minuti ušel po levi strani in pred vrati zaposlil Matiasa Vecina, ki mu s treh metrov ni bilo težko matirati vratarja Alissona. Sladka zmaga za nekdanjega trenerja Rome Luciana Spallettija.

2. krog:

GENOA - JUVENTUS 2:4 (2:2)

Pjanić 1./ag, Galabinov 7./11-m; Dybala 14., 45./11-m, 92., Cuadrado 62.

Genoa: Perin, Biraschi, Rossettini, Gentiletti, Lazović, Miguel Veloso, Bertolacci, Laxalt, Taarabt (51./Paladino), Galabinov (72./Centurion), Pandev (78./Lapadula).

Juventus: Buffon, Lichtsteiner (74./Barzagli), Rugani, Chiellini, Alex Sandro, Khedira (58./Matuidi), Pjanić (81./Bentancur), Cuadrado, Dybala, Mandžukić, Higuain.

Sodnik: Luca Banti

BENEVENTO - BOLOGNA 0:1 (0:0)

Donsah 55.

Belec (Benevento) je branil vso tekmo.

ROMA - INTER 1:3 (1:0)

Džeko 15.; Icardi 67., 77., Vecino 87.

Roma: Alisson, Juan Jesus, Manolas, Fazio, Kolarov, Nainggolan, De Rossi (83./Under), Strootman, Defrel (62./El Shaarawy), Džeko, Perotti (91./Tumminello).

Inter: Handanović, d'Ambrosio, Škriniar, Miranda, Nagatomo (56./Henrique), Vecino, Gagliardini (46./Joao Mario), Candreva (84./Cancelo), Borja Valero, Perišić, Icardi.

Sodnik: Massimiliano Irrati

Nedelja ob 18.00:

TORINO - SASSUOLO



Ob 20.45:

MILAN - CAGLIARI



CHIEVO - LAZIO



CROTONE - VERONA



FIORENTINA - SAMPDORIA



NAPOLI - ATALANTA



SPAL - UDINESE

Lestvica: JUVENTUS 2 2 0 0 7:2 6 INTER 2 2 0 0 6:1 6 BOLOGNA 2 1 1 0 2:1 4 MILAN 1 1 0 0 3:0 3 NAPOLI 1 1 0 0 3:1 3 CHIEVO 1 1 0 0 2:1 3 SAMPDORIA 1 1 0 0 2:1 3 ROMA 2 1 0 1 2:3 3 TORINO 1 0 1 0 1:1 1 SPAL 1 0 1 0 0:0 1 LAZIO 1 0 1 0 0:0 1 SASSUOLO 1 0 1 0 0:0 1 GENOA 2 0 1 1 2:4 1 UDINESE 1 0 0 1 1:2 0 ATALANTA 1 0 0 1 0:1 0 BENEVENTO 2 0 0 2 1:3 0 HELLAS VERONA 1 0 0 1 1:3 0 FIORENTINA 1 0 0 1 0:3 0 CAGLIARI 1 0 0 1 0:3 0 CROTONE 1 0 0 1 0:3 0

A. G.