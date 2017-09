Odlični napadalec Uth pokopal Bavarce

Kampl na debiju v dresu Leipziga podal za drugi gol

8. september 2017 ob 23:00

Hamburg - MMC RTV SLO

RB Leipzig je odnesel vse tri točke iz Hamburga (0:2) v 3. krogu Bundeslige. Kevin Kampl je debitiral v dresu rdečih bikov s podajo za drugi gol, ki ga je dosegel Timo Werner. Na derbiju kroga je Hoffenheim odpravil Bayern z 2:0.

"Dinozavri" Bundeslige so odlično odprli novo sezono in evforija v drugem največjem nemškem mestu je znova prisotna po številnih slabih sezonah, ko so bili navijači vajeni krčevitega boja za obstanek. Na Volksparkstadionu je zbralo več kot 50.000 gledalcev.

Najlepšo priložnost v prvem polčasu je imel Filip Kostić v 24. minuti, ki je po hitri akciji Andreja Hahna prišel sam pred vratarja Petra Gulacsija, a je streljal mimo vrat. V sodnikovem dodatku prvega dela je Werner padel v kazenskem prostoru po dvoboju z Albinom Ekdalom. Sodnik Deniz Aytekin je pokazal na belo točko, po posvetu z videosodnikom pa je preklical svojo odločitev.

Keita zadel z 20 metrov

V 67. minuti je Marcel Sabitzer zelo hitro izvedel prosti strel in podal do Nabyja Keitaja, ki je z močnim strelom z desno nogo z 20 metrov poslal žogo v mrežo. Vratar Christian Mathenia je bil malce prekratek, žoge se je dotaknil s konicami prstov.

Izjemen protinapad Wernerja

Kampl, ki je pred koncem prestopnega roka prišel iz Leverkusna, je v 69. minuti zamenjal Portugalca Arminda Brumo. Šest minut zatem so imeli gostitelji kot, do izbite žoge je prišel Kampl, ki jo je podaljšal do Wernerja. Hitri napadalec je krenil v šprint s svoje polovice, Dennis Diekmeier in Gotoku Sakai sta ga skušala zrušiti, a nista bila dovolj hitra. Sijajni Werner je prodrl v kazenski prostor in zlahka matiral Mathenio za končnih 0:2.

Sijajni napadalec Uth kaznoval neučinkovite Bavarce

Bayern je prvi poraz v novi sezoni doživel že v 3. krogu, Hoffenheim je bil boljši z 2:0. Izbranci mladega strokovnjaka Juliana Nagelsmanna so že lani osvojili štiri točke proti Bavarcem, v spomladanskem delu so jih ugnali z 1:0.

Bayern je imel prvo priložnost v 7. minuti, ko je Robert Lewandowski z nevarnim strelom z bližine oplazil okvir vrat po podaji Thomasa Müllerja. Gostitelji so prepustili pobudo nemškim prvakom in čakali na svoje priložnosti. V 27. minuti je Mats Hummels skušal preprečiti avt, a mu ni uspelo, žogo je prepozno izbil nazaj v igrišče na nasprotno polovico. Andrej Kramarić je izkoristil nepozornost gostujoče obrambe, zelo hitro je podal iz avta, naravnost do Marka Utha, ki je s 15 metrov z levo nogo poslal žogo ob bližnji vratnici v mrežo. Manuel Neuer je bil prekratek.

Bavarci so imeli veliko posest žoge (na koncu tekme kar 72 odstotno), a niso bili natančni v zaključku akcij. V 51. minuti je Steven Zuber z leve strani podal v kazenski prostor, kjer je osamljeni Uth z levo nogo povišal na 2:0.

Jezni trener Carlo Ancelotti je v igro poslal Arjena Robbna, Francka Riberyja in Jamesa Rodrigueza. Bayern je imel veliko premoč v zadnje pol ure, a večina izmed 23 strelov je zletela mimo vrat.

Freiburg z "bunkerjem" do velike točke z deseterico

Po dveh krogih ni več ekip z maksimalnim izkupičkom, saj je tudi dortmundska Borussia le remizirala s Freiburgom (0:0). Izbranci Christiana Streicha so s fanatično borbenostjo prišli do velike točke, potem ko so več kot uro igrali le z deseterico. Yoric Ravet je prejel rdeči karton v 27. minuti, ko je pokosil Marcela Schmelzerja. Dortmundčani so močno pritiskali (streli 5:27, posest 18:82 %), a niso uspeli zadeti.

3. krog:

HAMBURGER SV - RB LEIPZIG 0:2 (0:0)

Keita 67., Werner 75.

Hamburger SV: Mathenia, Diekmeier, Papadopoulos, Jung, van Drongelen (71./Sakai), Ekdal (74./Schipplock), Walace, Hahn, Holtby, Kostić (37./Waldschmidt), Wood.

RB Leipzig: Gulacsi, Bernardo (59./Klostermann), Orban, Upamecano, Halstenberg, Keita, Demme, Sabitzer, Bruma (69./Kampl), Augustin (78./Poulsen), Werner.

Sodnik: Deniz Aytekin

FREIBURG - BORUSSIA (D) 0:0

RK: Ravet 27./Freiburg

BORUSSIA (M) - EINTRACHT 0:1 (0:0)

Boateng 13.

AUGSBURG - KÖLN 3:0 (2:0)

Finnbogason 22., 32./11-m, 94.

Maroh (Köln) je sedel na klopi.

MAINZ - BAYER LEVERKUSEN 3:1 (1:1)

Muto 45., Daillo 57., Serdar 71.; Kohr 22.

WOLFSBURG - HANNOVER 1:1 (0:0)

Didavi 52.; Harnik 75.

HOFFENHEIM - BAYERN 2:0 (1:0)

Uth 27., 51.

Hofenheim: Baumann, Bičakčić, Nordtveit, Hübner, Kaderabek, Zuber (69./Schulz), Geiger (62./Polanski), Demirbay, Amiri, Uth (75./Ochs), Kramarić.

Bayern: Neuer, Kimmich, Javi Martinez, Hummels, Rafinha (78./James Rodriguez), Rudy (57./Robben), Tolisso, Thiago, Müller (78./Ribery), Coman, Lewandowski.

Sodnik: Daniel Siebert





Nedelja ob 15.30:

HERTHA - WERDER



Ob 18.00:

SCHALKE - STUTTGART

Lestvica: BORUSSIA (D) 3 2 1 0 5:0 7 HOFFENHEIM 3 2 1 0 5:2 7 HANNOVER 3 2 1 0 3:1 7 LEIPZIG 3 2 0 1 6:3 6 BAYERN 3 2 0 1 5:3 6 HAMBURGER SV 3 2 0 1 4:3 6 AUGSBURG 3 1 1 1 5:3 4 BORUSSIA (M) 3 1 1 1 3:3 4 EINTRACHT 3 1 1 1 1:1 4 WOLFSBURG 3 1 1 1 2:4 4 SCHALKE 2 1 0 1 2:1 3 MAINZ 3 1 0 2 3:3 3 HERTHA 2 1 0 1 2:2 3 STUTTGART 2 1 0 1 1:2 3 FREIBURG 3 0 2 1 1:4 2 BAYER LEVERKUSEN 3 0 1 2 4:8 1 WERDER 2 0 0 2 0:3 0 KÖLN 3 0 0 3 1:7 0

A. G.