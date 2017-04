Odločilni teden Crvena zvezda odprla s suvereno zmago, je v finalu Lige ABA

V petek Crveno zvezdo čaka evroligaška tekma

4. april 2017 ob 21:30

Beograd - MMC RTV SLO

V finalu Lige ABA bomo videli ponovitev obračuna izpred dveh let. Za naslov najboljšega se bosta pomerili Cedevita in Crvena zvezda.

Beograjska ekipa je pred domačimi navijači še drugič premagala črnogorsko Budučnost in se tako veseli uvrstitve v finale Lige ABA.

V odločilni tekmi so rdeče-beli nadigrali Črnogorce. Ti so nekoliko bolje začeli tekmo, po dveh trojkah Seada Šehovića so povedli (5:8), a Beograjčani so hitro z delnim izidom 13:0 prvič na tekmi pobegnili na dvomestno prednost (18:8).

Budučnosti je z miniserijo 6:0 uspelo izenačiti v drugem polčasu (21:21). Do polčasa je Zvezdi uspelo povišati na šest točk prednosti (35:29). Varovanci Dejana Radonjića so med premorom poslušali nasvete svojega trenerja, saj so po vrnitvi na parket hitro naredili delni izid 10:0, prišli so do najvišje prednosti na tekmi 16 točk (45:29). Razliko so še višali, na polovici tretje četrtine je ta znašala že 20 točk (53:33).

S suvereno igro je Zvezda v zadnjo četrtino vstopila s 16 točkami prednosti, ki je ni izgubila. Ravno nasprotno, končni rezultat je bil 82:59.

Pri Crveni zvezdi je Charles Jenkins dosegel 17 točk, 14 jih je prispeval še Marko Simonović. Pri Budučnosti sta J. R. Reynolds in Boris Savović dosegla 16 točk.

Finalna serija se bo začela 10. aprila. Zmagovalec bo tisti, ki bo prvi dosegel tri zmage.

Crvena zvezda je z odliko opravila prvo izmed dveh najpomembnejših tekem v sezoni. V petek jih čaka namreč še odločilna tekma v Evroligi. Če premagajo Darüšafako, se bodo uvrstili med najboljših osem ekip.

Liga ABA, polfinale:

Tretji tekmi:

CRVENA ZVEZDA - BUDUČNOST

82:59 (21:15, 14:14, 32:22, 15:8)

Jenkins 17, Simonović 14, Kuzmić 13; Reynolds in Savović po 16.

CEDEVITA - PARTIZAN

87:78 (20:14, 27:22, 22:27, 18:15)

Bilan in Musa po 16, Babić 14; Hatcher 16, Luković 13.

*igrali so na dve zmagi

D. S.