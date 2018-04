Odločitev ali preložitev na ponedeljek?

Druga priložnost za železarje

14. april 2018 ob 13:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Danes ob 18.30 bo v dvorani Tivoli četrta finalna tekma državnega prvenstva v hokeju. Po prvih treh hokejisti Sija Acronija Jesenic proti SŽ Olimpiji vodijo z 2:1 v zmagah.

Železarji za ubranitev lanske lovorike potrebujejo še eno zmago. SŽ Olimpija bo skušala z drugim zaporednim uspehom podaljšati finale do ponedeljka.

Jeseniški hokejisti so imeli v četrtek lepo priložnost, da pokal za najboljšega v državi dvignejo pred svojimi navijači. A Ljubljančani so jim v Podmežakli prekrižali načrte in s šele drugim uspehom na 14 medsebojnih tekmah v sezoni podaljšali finalni niz.

Jeseničani naskakujejo 12. lovoriko v samostojni Sloveniji, Ljubljančani pa 12.

Četrta tekma, sobota ob 18.30:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE (izid v zmagah 1:2)

Tretja tekma:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

3:4 (1:0, 1:3, 1:1)

3.500; Tavželj 14., Logar 34., J. Sodja 51.; Koren 25., 26., 53., Zorko 32.

Druga tekma:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE

3:5 (1:1, 1:1, 1:3)



Prva tekma:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

