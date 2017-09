Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marco Pantani je bil leta 1998 na vrhuncu moči, po izključitvi iz Gira leta 1999 pa je šla njegova pot strmo navzdol. Foto: EPA Dodaj v

Odločitev italijanskega vrhovnega sodišča: Pantanija niso umorili

Od leta 1998 nihče več ni ponovil dvojča Giro-Tour

28. september 2017 ob 18:42

Rim - MMC RTV SLO, STA

Italijansko vrhovno sodišče je sklenilo, da nekdanjega izjemnega kolesarja Marca Pantanija niso umorili. Družina je leta 2014 ponovno odprla preiskavo smrti, saj je sumila, da so Pantanija leta 2004 umorili.

14. februarja 2004 so enega izmed najbolj priljubljenih kolesarjev vseh časov našli mrtvega v hotelu v Riminiju, preiskavo o smrti pa so znova začeli leta 2014. Sodišče v Riminiju je že junija 2016 zaključilo z ugotovitvijo, da ni nobenih dokazov o umoru Pantanija. Antonio De Rensis, odvetnik kolesarjeve družine, se je zatem pritožil na vrhovno sodišče.

Pantanijeva družina je trdila, da je neka tretja oseba odgovorna za smrt, preiskovalci pa verjamejo, da je Pirata v smrt pahnilo dolgoletno uživanje drog in slabo psihično stanje, v katerega je padel leta 1999, ko so ga izključili z Gira. Pantani je bil tistega leta v rožnati majici vodilnega in le eno gorsko etapo do konca dirke pozitiven na dopinškem testu.

Blestel je leta 1998, ko je najprej v velikem slogu dobil Dirko po Italiji. V zadnjem tednu je nadomestil pet minut zaostanka za Alexom Züllejem v treh zaporednih gorskih etapah. Povzročil je pravo evforijo v Italiji, ki se je le še nadaljevala julija, ko je zmagal tudi na Touru. Jan Ullrich je imel že veliko prednost, a je v etapi na Les Deux Alpes izgubil kar devet minut in Pantani je v močnem nalivu prišel do uspeha kariere. Od leta 1998 nihče več ni ponovil dvojča Giro-Tour.

A. G.