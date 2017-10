Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Američani pravijo, da so dobili načelno podporo. Foto: EPA Dodaj v

Odločitev o smukaški bitki med spoloma bo padla maja

Tekma bi bila lahko novembra 2018 v Lake Louisu

4. oktober 2017 ob 14:40

Zürich - MMC RTV SLO, STA

Mednarodna smučarska zveza in ameriška zveza za alpsko smučanje in deskanje sta prišli do dogovora, da bosta o prošnji Lindsey Vonn, ki želi nastopiti na moški tekmi svetovnega pokala, odločali na majskem kongresu.

Vonnova bi v primeru pozitivnega odgovora lahko nastopila na novembrski tekmi v Lake Louisu leta 2018. Rekorderka po številu zmag v svetovnem pokalu si želi že dalj časa v smuku na tekmovalni ravni pomeriti skupaj z moškimi v "smukaški bitki med spoloma". Doslej je vse ostalo na ravni neuresničene želje. Američanka, ki bo 18. oktobra dopolnila 33 let, je lani dejala, da bi rada v smuku premagala še kakšnega fanta in potem povlekla črto pod kariero.

Od Fisa pričakuje, da ji bo vsaj ponudila možnost, da se lahko preizkusi v takšnem izzivu, glede na to, kaj je vse dala smučarskemu športu in glede na vse njene dosežke. Vonnova se pripravlja na olimpijske igre v Pjongčangu, tekmovalno upokojitev pa napoveduje po koncu sezone 2018/19.

Sprva se je ameriška zveza zavzemala, da bi Vonnovi dovolili nastopiti le enkrat, in sicer s startno številko 21, potem pa bi nadaljevala v ženskem svetovnem pokalu, Fis pa je predlagal, da bi lahko imela na prvi tekmi status predtekmovalke na moški tekmi, če bi nastopila na uradni moški tekmi, pa bi ji potem na naslednjih tekmah v Lake Louisu prepovedali nastopiti.

Zdaj sta se strani dogovorili, da bodo o tem primeru odločali prihodnje leto, ameriška zveza pa je dogovore označila kot "idealno možnost za edinstveno tekmo, ki lahko na najboljši možni način promovira ta šport".

