Odpadel Krhin, vprašljiv nastop kapetana Jokića

Zajc: Treba se je pobrati in obe tekmi zmagati

12. november 2018 ob 11:24,

zadnji poseg: 12. november 2018 ob 13:19

Ljublljana - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca na prihajajočih tekmah Lige narodov proti Norveški in Bolgariji ne bo mogla računala na vezista Nantesa Reneja Krhina, ki si je poškodoval koleno.

Zaradi poškodbe je vprašljiv nastop tudi kapetana Bojana Jokića, tako da je začasni selektor Igor Benedejčič naknadno vpoklical Andraža Struno, sicer člana Anorthosisa s Cipra. Že predtem je bilo jasno, da ne bo Jana Oblaka in tudi Kevina Kampla, ki je končal reprezentančno pot. V slovenskem taboru vzrokov za takšno odločitev ne poznajo oziroma nočejo o njej govoriti, dodajajo pa, da bi seveda igralec njegove kakovosti še kako koristil slovenski vrsti.

Krhin ostal najbrž tudi brez kapetanskega traku

Ker je Josip Iličić za petkovo tekmo v Ljubljani kaznovan zaradi rdečega kartona in najbrž Jokić ne bo mogel igrati, bi po kriteriju števila reprezentančnih nastopov kot naslednji za prevzem kapetanskega traku prišel ravno Rene Krhin. 28-letnik iz Jakobskega Dola je sicer v zadnjem mesecu končal na rezervni klopi Nantesa. Predtem je Krhin začel na 8 od 9 tekem Ligue 1, v zadnjih štirih krogih francoskega prvenstva pa je zaigral samo enkrat kot rezervist za pičlih 9 minut, zato pa je v celoti odigral pokalno tekmo.

Vloga vodje v zdajšnji zasedbi nesporno pripada Iličiću, ki je pred zbranimi novinarji vnovič blestel s sproščenostjo, zgovornostjo in odkritostjo (pogovor z njim si boste lahko prebrali v torek zjutraj). A Jojo, ki je med obema reprezentančnima akcijama eksplodiral v Serii A, v štirih krogih je dosegel 3 gole in prispeval 3 podaje, mora zaradi izključitve na tekmi s Ciprom izpustiti petkov dvoboj z Norveško.

Zajc: Prišli smo v položaj, ki si ga ni nihče želel

Iličićevo ustvarjalnost v igri bo moral v Stožicah nase prevzeti nekdo drug. Najbrž bo to Miha Zajc, ki je prav tako konec tedna blestel in tudi dosegel gol za Empoli. Zdaj ga čaka popravljanje vtisa v izbrani vrsti. "Pripeljali smo se v tak položaj, ki si ga ni nihče želel. Toda treba se je pobrati in obe tekmi zmagati," je odločen vezist in se ozrl na petkove tekmece Norvežane, ki so skupaj z Bolgari z devetimi točkami prvi v skupini 3, prvo tekmo proti Sloveniji, ki je z eno osvojeno točko zadnja, v Oslu pa so dobili z 1:0. "Norvežani so dobra ekipa, fizično zelo dobra. Moramo biti agresivnejši, nevarnejši v napadu, potem bo tudi lažje v obrambi," še pravi Zajc.

Izbrano vrsto zdaj čakajo trije dnevi treningov v nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju, v četrtek bodo popoldne trenirali na stadionu Stožice v Ljubljani. Pred začasnim selektorjem Benedejčičem je naloga, da sestavi in izoblikuje udarno postavo, s katero bi šli Slovenci po dve zmagi, s čimer bi preprečili izpad med nogometne eksote.

LIGA NARODOV

LIGA C, skupina 3

Petek ob 20.45:

SLOVENIJA - NORVEŠKA



CIPER - BOLGARIJA



Ponedeljek, 19. novembra, ob 20.45:

CIPER - NORVEŠKA



BOLGARIJA - SLOVENIJA

Lestvica: NORVEŠKA 4 3 0 1 4:1 9 BOLGARIJA 4 3 0 1 5:3 9 CIPER 4 1 1 2 4:6 4 SLOVENIJA 4 0 1 3 3:6 1

R. K., Toni Gruden