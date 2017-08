Odpovedi se kar vrstijo - Murray še ni okreval po poškodbi kolka

Škot verjetno letos ne bo več igral

26. avgust 2017 ob 21:27

New York - MMC RTV SLO

Drugi igralec sveta Andy Murray je zaradi poškodbe kolka odpovedal nastop na Odprtem prvenstvu ZDA, ki se v New Yorku začenja v ponedeljek.

30-letni Škot, ki je turnir na igriščih Flushing Meadowsa dobil pred petimi leti, bi moral v prvem krogu igrati z Američanom Tennysom Sandgrenom. V prihodnjih dneh bo sporočil, ali bo v letošnji sezoni še igral.

Murray je imel težave s kolkom že dalj časa, stanje se je zelo poslabšalo v četrtfinalu Wimbledona. Branilec naslova na Church Roadu je 12. julija izpadel proti Američanu Samu Querreyju po petih nizih. Zaradi poškodbe je odpovedal celotno ameriško turnejo na trdi podlagi, ta teden je treniral v New Yorku, vendar še ni pripravljen za tako naporen turnir.

Seznam igralcev, ki so zaradi poškodbe odpovedali turnir v New Yorku, je zares dolg. Pred tem so to storili Novak Đoković, branilec naslova Stan Wawrinka, Kei Nišikori in Miloš Raonić.

A. G.