Uspeha Peruja, uvrstitve na SP 2018, se je po povratni tekmi v Limi razveselila vsa država. Foto: Reuters

Odpravljene ovire za nastop Peruja na svetovnem prvenstvu

Konec nerealnih upov za Italijo in Nizozemsko

27. november 2017 ob 16:12

Lima - MMC RTV SLO, STA

Peru bo vendarle igral na svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji, potem ko je perujska ministrica za šolstvo, mladino in šport sporočila, da je umaknila projekt umestitve nogometne zveze pod njeno pristojnost.

Mednarodna nogometna zveza je od Peruja zahtevala pojasnila, saj ne dovoli vmešavanja politike v šport, kar bi perujski projekt gotovo predstavljal. Če bi ga uresničili, bi reprezentanco čakala kazen.

"Žalostno je, kakšni odzivi so prišli po našem predlogu. Da bi se lahko nekdo počutil mirno, smo predlog umaknili. Peru se je z veliko truda uvrstil na svetovno prvenstvo, zato si zasluži, da v Rusiji tudi nastopi. Vsi bomo naslednje poletje navijači za našo reprezentanco," je povedala ministrica Paloma Noceda.

S tem so dokončno razblinjeni upi nekaterih reprezentanc, kot so Čile, Nova Zelandija, Italija, Nizozemska, ki so upale, da bi ob kazni Peruju same dobile povabilo za nastop.

Peru si je nastop v Rusiji zagotovil v dodatnih kvalifikacijah, ko je bil boljši od Nove Zelandije.

T. O.