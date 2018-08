Nadal v pravi poslastici strl Hačanova

Stephensova izločila Azarenko

31. avgust 2018 ob 20:32,

zadnji poseg: 1. september 2018 ob 01:24

New York - MMC RTV SLO

Rafael Nadal je v najboljšem obračunu letošnjega Odprtega prvenstva ZDA premagal Karena Hačanova s 5:7, 7:5, 7:6 in 7:6. Obetavni Rus je popustil v ključnih trenutkih. V večernem sporedu na osrednjem stadionu se bosta srečali sestri Williams.



32-letni Španec je dobil vse pomembne točke v odločilnih trenutkih. Ohladitev in zaprta streha nad stadionom Arthurja Asha nista pomagala branilcu naslova, ki je bil že v velikih težavah. Hačanov je imel lepo priložnost za vodstvo z 2:0 v nizih, tudi v tretjem nizu je bil blizu, v četrtem nizu pa je zapravil zaključno žogo, ki bi pomenila peti niz. Gledalci so uživali v štirih urah in 23 minutah vrhunskega tenisa.

Statistika Nadal

Hačanov

Prvi servis (%) 62 67 Asi 0 22 Dvojne napake 3 9 Neizsiljene napake 38 55 Winnerji 49 66 Osvojene točke 162 155 Osv. točke na mreži 28/40 27/45 Priložnosti za brejk 5/13 5/11

Udaren štart Hačanova

22-letni Rus, ki velja za enega največjih talentov svetovnega tenisa, je blestel v uvodnem nizu. Servis je deloval brezbibno (skupaj kar 22 asov), z bekhendom pa je Nadalu povrzročal velike težave. V enajsti igri je odvzel servis Špancu in nato unovčil četrto priložnost za zmago v prvem nizu.

Rus zapravil lepo priložnost za 2:0n v nizih

Tudi v drugem nizu je Rus igral sijajno. Pri vodstvu s 5:4 je serviral za vodstvo z 2:0 v nizih. Nadal je pri 30/30 odigral dve odlični točki in prišel do izenačenja na 5:5. V 12. igri je imel Hačanov prednost 40/15 in podaljšana igra je bila na vidiku, a z dvema dvojnima napakama je Nadala povabil nazaj v igro in seveda takemu šampionu ni treba reči dvakrat.

Nadal dobil obe podaljšani igri

V tretjem nizu sta obra zadržala začetne udarce. V podaljšani igri je Nadal povedel s 6:3, a je Hačanov rešil tri zaključne žoge. Pri 7:7 se mu je zatresla roka in z dvema napakama je izgubil tretji niz. Ko je "Rafa" v četrtem nizu povedel s 3:1, se je zdelo, da je Hačanov v izgubljenem položaju. V deseti igri je Španec serviral za zmago, vendar ni osvojil niti točke. Rus se je razigral in v 12. igri je imel pri 30/40 priložnost za izenačenje na 2:2 v nizih. Nadal je znova odigral najbolje v ključnih trenutkih, izsilil je podaljšano igro, ki jo je dobil s 7:3.

"To je bil zares zahteven obračun. Po taki zmagi lahko veliko pozitivnih stvari prenesem v naslednje dvoboje. Predsem se moram odpočiti, saj sem zelo utrujen," je poudaril Nadal.

Stephensova stopnjuje formo

Branilka naslova Sloane Stephens je s 6:3 in 6:4 premagala Viktorijo Azarenko in se uvrstila v osmino finala. Dvoboj se je končal po uri 46 minut pod zaprto streho, saj je začelo rahlo deževati. Belorusinja, ki je dvakrat izgubila v finalu zadnjega grand slama sezone, je v prvem nizu izgubila servis v tretji in deveti igri.

Američanka je tudi v drugem nizu povedla s 3:1, nato pa je Azarenka nanizala tri igre zapored. Ko se je zdelo, da bi lahko prišlo do preobrata, je Stephensovo prikazala najboljšo igro in z dvema brejkoma zaključila obračun, spektakularna je bila zadnja točka, ko je s forhend paralelo poslala žogo mimo Azarenke in se glasno veselila pomembne zmage. V osmini finala jo čaka Belgijka Elise Mertens.

"Do letos nisem niti enkrat premagala Azarenke. Letos mi je to uspelo že trikrat. Lani sem presenetljivo zmagala v New Yorku, tega res nihče ni pričakoval. Letos sem vsekakor v boljši formi. Veliko sem trenirala, na Roland Garrosu sem bila v finalu. Verjemite mi, da je motiv še večji, ko enkrat osvojiš grand slam," je bila navdušena Stephensova.

NEW YORK, 3. krog (M), tabela

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)



NADAL (ŠPA/1) - HAČANOV (RUS/27)

5:7, 7:5, 7:6 (7), 7:6 (3)

BASILAŠVILI (GRU) - PELLA (ARG)

6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (4)

THIEM (AVT/9) - FRITZ (ZDA)

3:6, 6:3, 7:6 (5), 6:4

ANDERSON (JAR/5) - SHAPOVALOV (KAN/28)

4:6, 6:3, 6:4, 4:6, 6:4

DEL POTRO (ARG/3) - VERDASCO (ŠPA/31)



ĆORIĆ (HRV/20) - MEDVEDEV (RUS)



ISNER (ZDA/11) - LAJOVIĆ (SRB)



RAONIC (KAN/25) - WAWRINKA (ŠVI)



ČILIĆ (HRV/7) - DE MINAUR (AVS)



GOFFIN (BEL/10) - STRUFF (NEM)



SCHWARTZMAN (ARG/13) - NIŠIKORI (JAP/21)



A. ZVEREV (NEM/4) - KOHLSCHREIBER (NEM)



ĐOKOVIĆ (SRB/6) - GASQUET (FRA/26)



POUILLE (FRA/17) - SOUSA (POR)



MILLMAN (AVS) - KUKUŠKIN (KAZ)



FEDERER (ŠVI/2) - KYRGIOS (AVS/30)



3. krog (Ž), tabela:

KANEPI (EST) - PETERSON (ŠVE)

6:3, 7:6 (3)

V. WILLIAMS (ZDA/16) - S. WILLIAMS (ZDA/17)



BARTY (AVS/18) - MUCHOVA (ČEŠ)



KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/8) - KENIN (ZDA)



STEPHENS (ZDA/3) - AZARENKA (BLR)

6:3, 6:4

MERTENS (BEL/15) - STRYCOVA (ČEŠ/23)

6:3, 7:6 (4)

SEVASTOVA (LAT/19) - MAKAROVA (RUS)

4:6, 6:1, 6:2

SVITOLINA (UKR/7) - VANG (KIT)

6:4, 6:4



GARCIA (FRA/6) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA/30)



OSTAPENKO (LAT/10) - ŠARAPOVA (RUS/22)



KEYS (ZDA/14) - KRUNIĆ (SRB)



KERBER (NEM/4) - CIBULKOVA (SLK/29)



KVITOVA (ČEŠ/5) - SABALENKA (BLR/26)



OSAKA (JAP/20) - SASNOVIČ (BLR)



BERTENS (NIZ/13) - VONDROUŠOVA (ČEŠ)



CURENKO (UKR) - SINIAKOVA (ČEŠ)

