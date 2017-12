Odrova šesta, Fainova pa osma na 800 m prosto

Padel najstarejši slovenski absolutni rekord

14. december 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 14. december 2017 ob 19:36

Köbenhavn - MMC RTV SLO, STA

Tjaša Oder je na evropskem prvenstvu v kratkih bazenih v Köbenhavnu v najdaljši ženski disciplini na 800 m prosto osvojila šesto mesto, Katja Fain pa je zasedla osmo mesto.

Z 8:10,65 je zmagala Nemka Sarah Köhler, 48 stotink sekunde pred Madžarko Boglarko Kapas in 5,88 sekunde pred Simono Quadarello. Italijanka je bila z 8:16,53 že počasnejša od slovenskega rekorda Anje Klinar, ki na tem tekmovanju manjka.

Odrova je bil lani na EP-ju v velikem bazenu v Londonu bronasta v tej disciplini. Koroška plavalka je opozorila, da je v primerjavi s tekmicami slabša na obratih, kar je v kratkem bazenu zelo pomembno, kljub temu pa so nekateri upali, da ji uspe presenečenje kot Anji Čarman na današnji dan pred 16 leti v Antwerpnu, kjer je Gorenjka v tej disciplini osvojila srebro.

Odrova je bila po 550 metrih na četrtem mestu, a v finišu ji ni uspelo v celoti odgovoriti na napad tekmic, z 8:20,70 pa je vseeno dosegla najboljši izid letos. "Šestega mesta sem zelo vesela. Morda sem pričakovala kakšno mesto več, a to je moja najboljša uvrstitev v kratkih bazenih in s tem sem zadovoljna," je menila 23-letna visokorasla reprezentantka in priznala, da je bilo v finalu težko tudi zaradi izredno hitrega začetka plavalk ob njej, ki sta osvojili srebro in bron. "Ko sem videla, kako so nekatere hitre, me je to malo presenetilo in po domače povedano sem začela malo klatit, kjer sem izgubila kakšno sekundo. Seveda pa sem se borila do konca."

Velik dosežek Fainove

Le 16-letna Fainova je dokazala, da si je v sredo ob prvem nastopu v članski konkurenci zaslužila finale. Mladinka mariborskega Branika je z 8:27,39 še za štiri sekunde izboljšala osebni rekord, ki ga je nazadnje popravila v kvalifikacijah. "Preizkusila sem se na prvi veliki tekmi in z osmim mestom sem zelo zadovoljna. Zame je velik dosežek že, da sem prišla v finale, danes pa sem še enkrat popravila osebni rekord in potrdila, da sem res osma v Evropi," je po prvem članskem finalu povedala mlada Štajerka, dobitnica brona na letošnjem mladinskem evropskem prvenstvu na 400 m prosto.

V popoldanskem programu je prva nastopila 17-letna mladinka Olimpije Neža Klančar, ki je dopoldne s prepričljivo zmago v svoji predtekmovalni skupini ujela polfinale. Tam je na zunanji progi nastopila ob stari znanki slovenskega plavanja Italijanki Federici Pellegrini, tekmici Sare Isaković pred desetletjem, ki je hitro pobegnila, mlade Slovenke pa to ni zmedlo in z drugim izidom vseh časov v Sloveniji 54,37 se je na koncu veselila 15. mesta.

Pintarjeva z 12. mestom do izida kariere

V dopoldanskih predtekmovanjih je za nov slovenski rekord na 100 m mešano 1:00,76 in 11. izid poskrbela Tjaša Pintar, ki je s tem z zrušila tudi najstarejši slovenski absolutni rekord. Prejšnja rekordna znamka 1:00,90 je bila v lasti Alenke Kejžar, ki je s tem dosežkom leta 2001 na prvenstvu v Antwerpnu osvojila srebrno kolajno. V polfinalu je bila Radovljičanka dve desetinki sekunde počasnejša, z 12. mestom v Evropi pa je vseeno dosegla izid kariere.

"Seveda sem si še enkrat želela osebni rekord. Morda kravl ni bil tako dober kot zjutraj, a popravila sem obrat s hrbtnega na prsno. Zame je 12. mesto super, zdaj pa naprej," je nastop ocenila 20-letna študentka univerze Tennessee.

Kvalifikacije je s ponesrečenim nastopom na 50 m delfin odprla Nastja Govejšek, ki študira v Kentuckyju. Po dobri prvi dolžini bazena je slovenska rekorderka (26,11) po obratu začela zaostajati, izid 27,01 in 31. mesto pa nikakor nista bila blizu želenemu polfinalu. Plavalka, ki je bila leta 2012 najmlajša slovenska olimpijka v Londonu 2012, ni ujela prave dnevne forme, saj je tudi na 100 m prosto zasedla 31. mesto. Aljaž Kerč je bil na 200 m prsno 17. (2:08,06), Martin Bau pa na 1.500 m prosto 12.

Nova zmaga Katinke Hosszu

Prireditelji so drugi dan prvenstva razdelili osem kompletov kolajn. Na 200 m prosto je Litvi zlato priplaval Danas Rapsys, najhitrejši že v kvalifikacijah, v mestu, ki slovi po kipu morske deklice pa je že v četrtek osvojil bron na 200 m hrbtno.

Četrto zlato odličje na prvenstvu je Rusiji priplaval Kiril Prigoda, ki je dolgo plaval v času novega svetovnega rekorda, v finišu pa se je moral zelo potruditi, da je za štiri desetinke ugnal branilca naslova in rekorderja Nemca Marca Kocha. Novi najboljši Evropejec na 400 m mešano je Madžar Peter Bernek, ki je zamenjal rojaka Davida Verraszta. Na 100 m delfin je po zmagi Mattea Rivolte zadonela italijanska himna.

V ženski konkurenci je olimpijska prvakinja Katinka Hosszu, z zmago na 100 m hrbtno ubranila naslov iz Netanye 2015 in si na severu Evrope priplavala drugo zlato. Za prvi nizozemski naslov je na 50 m delfin poskrbela Ranomi Kromovidjodjo. Nizozemci s Kromowidjodjojevo so se veselili tudi zlata v moško-ženski mešani štafeti.

800 m prosto (Ž): 1. S. KöHLER NEM 8:10,65 2. B. KAPAS MAD 8:11,13 3. S. QUDARELLA ITA 8:16,53 4. J. HASSLER LIE 8:18,28 5. A. KIRPILNIKOVA RUS 8:18,44 6. T. ODER SLO 8:20,70 7. D. DURAES POR 8:26,35 8. K. FAIN SLO 8:27,39

